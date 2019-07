Cum sa alegi cel mai bun microfon spion: elemente de care trebuie sa tii cont

Este vorba despre un dispozitiv micut si discret, care incorporeaza, insa, functiile de care au nevoie adultii doritori de informatii, fiind capabil sa intercepteze cu succes sunetele care se produc intr-un anumit loc, insa numai pe distante mici sau medii.Pentru a sti care sunt elementele la care sa fie atenti inainte de achizitionarea unui microfon, persoanele interesate pot citi randurile urmatoare, iar astfel pot fi pregatiti in permanenta, iar nimeni nu ii va putea lua prin surprindere.Din punctul de vedere al tehnologiei, microfoanele wireless de tip spion sunt cele mai eficiente. Este vorba despre dispozitive de mici dimensiuni, dotate cu o cartela GSM. Microfoanele pot fi amplasate in camera in care se doreste o supraveghere atenta a discutiilor, in masina sau chiar in birouri sau in magazine.Pentru a verifica ce se vorbeste in zona in care sunt amplasate device-urile, cei care le detin nu trebuie decat sa sune de pe numarul propriu de telefon pe numarul cartelei si, astfel, obtin acces la conversatii. Este vorba despre o metoda profitabila, care permite oricui sa se bucure de informatii, chiar si atunci cand nu se afla in preajma persoanelor pe care doreste sa le asculte.Chiar daca microfoanele spion nu au foarte multe functii, pentru o eficienta si o utilizare cat mai bune, ele trebuie sa aiba optiunea "Call". Practic, in momentul in care cineva incepe sa vorbeasca in camera in care sunt amplasate microfoanele, acestea detecteaza sunetele si au capacitatea de a suna pe numarul celor care le-au instalat.Cu ajutorul comenzii vocale, adultii nu rateaza niciun detaliu. Recomandat este ca in astfel de cazuri sensibilitatea de activare a functiei vocale sa fie setata la 40-45 dB, adica valori care sunt considerate drept conventionale pentru o conversatie pe un ton normal.In ceea ce priveste raza de actiune, respectiv autonomia, adultii trebuie sa beneficieze de o raza de detectare pentru activare vocala de minimum 10 metri la microfoanele spion. In cazul in care se doreste amplificarea razei de actiune, precum si a autonomiei, atunci este recomandata o antena de amplificare la purtator, care mareste posibilitatea microfoanelor de a inregistra la 50-100 de metri din locul in care sunt amplasate.Daca microfoanele sunt achizitionate pentru a fi folosite o perioada mai indelungata de timp, ele trebuie sa aiba un acumulator suficient pentru cel putin 60 de minute de convorbire. Ulterior, perioada necesara pentru o incarcare completa este de 24 de ore.Detaliile tehnice sunt extrem de importante cand vine vorba despre microfoanele spion, pentru ca ele sunt cele care arata eficienta dispozitivelor, transformandu-le in obiecte eficiente si practice. Toti cei interesati de astfel de microfoane trebuie sa tina cont cel putin de elementele de mai sus.