Ce camere video utilizeaza cameramanii de nunti?

Daca atmosfera nuntilor te atrage si iti place sa fotografiezi si sa filmezi, sezonul acesta poate fi o oportunitate excelenta pentru tine. Totusi, este necesar sa stii ce recuzita presupune aceasta ocupatie, in functie de nivelul la care vrei sa o desfasori. Fie ca sunt incepatori, medii sau deja profesionisti, fotografii de nunti apeleaza la echipamente de calitate, dar care difera in complexitate.Fireste, cameramanii de nunta profesionisti incaseaza onorariile cele mai mari, dar ofera si serviciile cele mai complexe. Aparatura la care apeleaza acestia nu cuprinde doar un aparat foto-video, ci si multe alte accesorii, insa daca ne referim la camere, este aproape imposibil sa gasesti un cameraman profesionist care sa nu apeleze la aparate de tip DSLR.Printre cele mai populare modele sunt atat de celebrele camere video Sony , iar Sony FS700 reprezinta unul dintre reperele de seama atunci cand vine vorba despre aparatele preferate ale profesionistilor. Camera nu face, insa, toata diferenta. Restul echipamentelor, priceperea si viziunea fotografului, dar si circumstantele in care se desfasoara nunta sunt elemente care contribuie la un rezultat final care sa merite remuneratii ce ating chiar si 700-800 de euro pe eveniment.Cameramanul de nunta mediu este cel care nu isi permite sa investeasca in aparatura asemenea unui profesionist, dar merge cu un pas in fata cameramanului amator. Onorariile pe care le primesc cameramanii medii nu depasesc valoarea de 500 de euro, iar aparatura utilizata este de o calitate ceva mai slaba decat cea la care apeleaza profesionistii. In general, se apeleaza la camere de filmat Full HD, care sunt totusi foarte eficiente si destul de costisitoare. Un exemplu de aparat este Sony EX1R, a carui valoare se ridica in jurul a 1.200 de dolari.Investitia consistenta intr-o activitate care nu genereaza profit este o decizie dificil de luat in orice domeniu, iar cameramanii de nunta stiu cel mai bine acest lucru. Inceputul trebuie sa fie unul conform cu nivelul de pregatire, iar cresterea catre un nivel mai avansat trebuie sa se produca gradual si in mod natural.Altfel spus, recomandat este sa incepi cu o investitie ceva mai modesta, sa intelegi daca ai abilitatile necesare desfasurarii acestei activitati, iar apoi sa ridici investitiile si sa cresti si pretentiile. Camerele video pe care le folosesc cel mai des cameramanii de nunta incepatori sunt modele clasice, accesibile la pret si care pot ajunge sa aiba o vechime de pana la 7 ani. Cum onorariile se invart in jurul a 250-300 de euro pentru un eveniment, o investitie mai mare necesita timp, rabdare si dezvoltare a abilitatilor, pentru a avea asigurat un flux constant de nunti. Un exemplu de camera foarte utila unui cameraman incepator este Sony VX2100.Activitatea de cameraman de nunti este pe cat de atractiva si cu un potential de profitabilitate excelent, pe atat de incarcata de responsabilitate si riscuri. Tocmai de aceea, este necesar ca investitiile pe care le faci in aparatura ta sa fie in concordanta cu nivelul de pregatire pe care il ai, cu experienta ta, dar si cu perspectivele pe care ti le propui. Daca esti incepator, apeleaza la camere clasice, care sa te ajute sa te dezvolti, iar daca te afli la un nivel mediu sau profesionist, investitiile trebuie sa fie pe masura, pentru a pastra ritmul si cererea asa cum ti le doresti.