Stocurile de laptopuri si ceasuri inteligente risca sa fie epuizate in cateva luni, iar preturile pot creste

"Pentru 2020 exista in momentul de fata toata aceasta presiune legata de coronavirus. Sunt specialisti care au evaluat impactul pe categorii de produse, datorita evenimentelor care au fost in China, si vedem ce se intampla acum in Europa.Cele mai afectate vor fi laptopurile si smartwatch-urile, pentru ca fabricile din China au pornit mai tarziu. Deci vor exista probabil in trimestrul II al nostru probleme pe zona de stoc de marfa, de disponibilitate de marfa pentru ca fabricile nu au produs.Cei care au facut estimari si masuratori in sensul acesta spun ca smartwatch-urile si laptopurile, zona de produse inteligente, sunt practic cele mai afectate. Deci cam asa arata predictia facuta ca impact datorita lipsei de productie la inceputul anului", a declarat Dragos Sirbu.Potrivit acestuia, fluctuatia din productia de produse electronice ar putea avea ca efect cresterea preturilor acestora."Partenerii zic ca vor fi niste probleme. La smartphone-uri, ei se uita la mutat productia din China, dar e posibil sa dureze. N-as spune ca resimtim aceasta problema, acum nu o resimtim, dar nu o excludem, adica e posibil ca in trimestrul urmator sa mai scada un pic stocurile sau disponibilitatea de produse, cum la fel de adevarat e ca e foarte posibil sa mai creasca preturile.Stocuri avem suficiente, adica stocuri sunt in momentul acesta ca sa acoperim doua-trei luni de insuficienta a productiei. Daca vorbim de o luna sau de doua de oprire a productiei, de shortage, acoperim fara probleme. Daca vorbim de jumatate de an, nu mai acoperim", a adaugat Dragos Sirbu.