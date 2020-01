Cum pastrezi in deplina siguranta datele stocate pe un card de memorie

Nu sunt putini cei care au deschis calculatorul, au introdus cardul de memorie si, spre dezamagirea lor, singurul lucru afisat a fost o eroare sau, mai rau, un spatiu de memorie complet gol.Daca vrei sa te asiguri ca nu risti sa ajungi in aceasta situatie, atunci este bine sa stii cateva lucruri esentiale despre stocarea in deplina siguranta a oricarui tip de fisier pe un card de memorie:La fel ca in cazul oricarui alt obiect, cat platesti, atat primesti. Altfel spus, un card de memorie ieftin este mult mai expus defectiunilor si erorilor.Daca tii la documentele tale, atunci nu strica sa investesti in carduri de calitate, cu suficient spatiu de stocare. Acestea sunt compatibile cu mai multe tipuri de device-uri, sunt rezistente si sansele de a avea probleme cu ele sunt mai mici.Daca folosesti un cititor de carduri de memorie, asigura-te ca acesta este fabricat de acelasi producator al cardului, pentru a scadea riscul aparitiei oricarei erori.De fiecare data cand transferi si golesti cardul de memorie al camerei tale foto in calculator, asigura-te ca formatezi apoi cardul, astfel incat memoria sa fie complet curata inainte de a stoca noi imagini pe el. Reformatarea ar trebui facuta cu cardul in interiorul camerei foto, nu in calculator sau intr-un cititor, daca vrei sa eviti erorile.De asemenea, o greseala pe care o fac multi este ca scot cardul din camera in timp ce aceasta inca este pornita. Asigura-te intotdeauna ca ai oprit camera foto inainte de a scoate in siguranta memoria.De cate ori ai folosit functia de scoatere in siguranta a cardului de memorie din calculator? De cele mai multe ori, avem tendinta de a-l indeparta direct, insa acest lucru creste riscul disparitiei unor fisiere sau la salvarea incorecta a acestora in memorie. Coruperea datelor poate face ca documentele sa fie imposibil de recuperat ulterior.Majoritatea camerelor foto indica pe afisajul digital cate fotografii mai poti face pana cand memoria va fi plina. Acest numar este insa unul estimativ, asa ca, daca vei continua sa faci poze cand memoria este aproape la capacitate maxima, risti sa afectezi stocarea tuturor celorlalte imagini. Cel mai bine este sa mai lasi cativa MB de spatiu pe card inainte de a-l goli in calculator.Apa, praful si energia statica pot afecta buna functionare si capacitatea de stocare a unui card de memorie. Chiar si cel mai mic nivel de energie statica poate face un card inutilizabil. De aceea, este recomandat sa nu pastrezi niciodata cardurile de memorie in geanta, in buzunar sau in ghiozdan, acolo unde sunt mai expuse prafului si energiei statice.De asemenea, pentru protectia cardurilor exista si pungi antistatice, care iti ofera un mediu sigur pentru depozitarea lor.Daca lucrezi cu fisiere importante pe care nu vrei sa risti sa le pierzi, este bine ca acestea sa fie stocate si intr-un sistem de tip cloud sau pe o partitie din calculatorul tau.Ai grija sa faci intotdeauna copii dupa documentele importante, la care ai lucrat mult timp, intrucat nu stii niciodata ce se poate intampla. Acest obicei este util nu numai atunci cand cardul de memorie da erori, ci si cand pierzi cardul sau iti este furat.