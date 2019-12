Cum vom ajunge pe Marte - noile motoare care ne-ar putea duce mai repede pe Planeta Rosie

Distanta dintre Marte si Pamant variaza intre 54,6 milioane km si 401 milioane km. Pentru o misiune pe Marte este nevoie de noua luni, un timp prea mare, arata BBC. Insa inginerii, inclusiv cei de la NASA, si partenerii din industrie lucreaza la solutii pentru ca timpul sa fie mai scurt.Printre variante este propulsia electrica solara care ar putea fi folosita pentru a trimite marfa pe Marte inaintea unei misiuni umane. Acesta ar insemna ca echipamentele si consumabilele sa fie acolo cand astronauti vor ajunge folosind rachete chimice, considera dr. Jeff Sheehy, inginer la Nasa."Pentru a transporta sarcina utila de care am avea nevoie, probabil ca va dura intre doi pana la 2,5 ani pentru a ajunge acolo",a spus inginerul.Producatorul american Aerojet Rocketdyne lucreaza la un propulsor Hall pentru Gateway, o statie spatiala pe orbita Lunii.Joe Cassidy, directorul executiv al divizarii spatiale Aerojet Rocketdyne, spune ca varianta solara este cea mai buna pentru ca poate fi extinsa. El spune ca varianta este deja folosita pentru satelitii de comunicatii. "Nivelul de putere la care zburam astazi este de 10-15kW (kilowati), iar ceea ce cautam sa facem cu Gateway-ul este sa-l marim pana la ceva mai mare de 50kW", a spus el.Cassidy spune ca propulsorul de la Aerojet Rocketdyne va fi mult mai eficient din punct de vedere al consumului de combustibil decat un motor cu hidrogen lichid si oxigen. Dar o modalitate buna de a face accesul la spatiu mai ieftin ar fi sa avem mai putine lansari, explica el.O alta idee este sa se foloseasca rachete chimice, iar unii ingineri propun sa foloseasca ceva numit propulsie nuclear-electrica termica. Astronautii ar putea fi trimisi pe Gateway in capsula Orion si apoi cu un vehicul de transfer.Intr-o racheta electrica termica nucleara un mic reactor nuclear incalzeste hidrogenul lichid. "Daca putem reduce timpul de tranzit cu 30-60 de zile, aceasta va imbunatati expunerea la radiatii cu care se confrunta echipajul", considera Cassidy.Dale Thomas, impreuna cu UAH, are un contract cu Nasa pentru a proiecta o racheta spatiala cu un motor termic nuclear si spune ca timpul de tranzit ar putea fi redus cu pana la trei luni.Pe de alta parte, Boeing nu este ...citeste mai departe despre " Cum vom ajunge pe Marte - noile motoare care ne-ar putea duce mai repede pe Planeta Rosie " pe Ziare.com