Gama Hikvision Turbo HD ofera protectie exemplara

In plus, daca au loc situatii neprevazute ajuta la confirmarea incidentelor frunizand probe importante care pot fi verificate oricand. Avand in vedere ca sunt protejati, clientii si angajatii se simt mult mai in siguranta. Hikvision Turbo HD este o gama complexa de camere supraveghere exterior dar si de interior. In aceasta gama regasim nu numai camere supraveghere Hikvision, dar si unitati de inregistrare extrem de capabile, mai exact DVR Hikvision Turbo HD. Asociind aceste componente, utilizatorii se pot bucura de securitate la cel mai inalt nivel.Unul dintre cele mai importante lanturi de clinici medicale, instaland Hikvision camere cu rezolutie inalta, se bucura in prezent de ordine la locul de munca, clienti si angajati multumiti si lipsa oricarui eveniment neplacut.Pe langa faptul ca aparatura medicala si medicamentele folosite si depozitate necesita monitorizare atenta, o clinica medicala inregistreaza si prelucreaza numeroase informatii cu caracter personal.Pentru ca acestea sa ramana securizate si in deplina confidentialitate si pentru a sprijini relatia de incredere deplina intre medic si pacient, in fiecare clinica s-au instalat cate 30 de camere Hikvision Turbo HD atat la exterior cat si la interior si un DVR Hikvision care poate fi accesat de la distanta prin internet, din orice locatie.Astfel, s-au pus bazele unui sistem supraveghere Hikvision performant pentru o monitorizare completa prin urmarirea proceselor din incinta centrului medical si sprijinirea dezvoltari unor strategii mai bune de imbunatatire a acestora.Clinicile medicale iau nastere din dorita de a raspunde nevoilor si exigentelor clientilor. Intr-un centru medical se ofera in principal servicii de ortopedie, chirurgie generala, chirurgie plastica, chirurgie pediatrica, ginecologie, cardiologie, diabet, endocrinologie, reumatologie, neurologie si ORL.Asadar, echipa medicala este formata din medici si asistente profesionisti care gestioneaza foarte multe interventii de complexitate medie si crescuta prin intermediul unei aparaturi de ultima generatie si laboratoare de top.Pentru ca acestia sa isi desfsoare activitatea intr-un mediu cat mai confortabil si sigur, pentru a evita posibilele situatii neplacute cauzate de pacienti, se cere instalarea de camere de supraveghere Turbo HD.Sunt performante, accesibile ca pret, ofera imagini live si inregistrari de calitate atat pe timp de zi cat si noaptea si vor functiona impecabil timp de multi ani.In plus, cele mai noi modele beneficiaza de tehnologie revolutionara de compresie video H.265+, care asigura economie impresionanta atat pentru utilizarea in banda larga, cat si pentru cerintele de stocare.Mai mult decat atat, rezolutia acestor camere de supraveghere Hikvision ating cote inalte de pana la 8 MP, rezultatul fiind e o performanta de neegalat.Puteti achizitiona chiar in acest moment camere Hikvision pret incomparabil accesand 1CCTV.ro , magazinul online lider de piata in comercializarea de solutii de supraveghere complete, profesionale, la preturi accesibile.Misiunea 1CCTV este de a sprijini oamenii, pentru o buna securitate, prin oferirea celor mai bune camere video Hikvision.