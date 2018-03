Idei si produse inovative ale studentilor UTCN, la Salonul PRO INVENT de anul acesta

In premiera in acest an, echipa SDC (Seismic Design Competition), avand in componenta studenti din cadrul Facultatii de Constructii si Arhitectura, va testa structura din lemn de balsa cu care va participa la competitia din acest an din Statele Unite ale Americii, la Los Angeles, alaturi de alte universitati de prestigiu din lume.Simularea va avea loc miercuri, 21 martie 2018, in prima zi a salonului, imediat dupa festivitatea de deschidere, incepand cu ora 13.Intre cele mai creative idei prezente la salon,, conceput de studentii Pop Alexandru si Manea Andrei de la Facultatea de Automatica si Calculatoare, reproduce miscarile si gesturile naturale umane fara a folosi senzori de contact fizic, cu aplicabilitate pe scara larga in diferite domenii, de la chirurgia la distanta, pana la depozitele de logistica la distanta., realizat de studentul Bia Beniamin, este un proiect care te ajuta sa faci automatizari fara sa ai nevoie de cunostinte de programare sau electronica. Totul se bazeaza pe module, iar programarea se face prin drag si drop.Sistemul permite conectarea cu o asistenta vocala si cu algoritmi de recunoastere faciala. Un al proiect al studentului Bia Beniamin, impreuna cu colegii de la Automatica si Calculatoare, Dragomir Marius, Nechifor Cosmin, Pasca Razvan si Rat Gabriel, poarta numele deAcesta este un produs care vine in completarea frigiderului si permite transformarea modului in care oamenii realizau pana acum depozitarea alimentelor in frigider.Solutia cuprinde o aplicatie web, mobile si un produs hardware. Produsul este integrat cu asistenta vocala.Acesta are urmatoarele functionalitati: interogarea continutului, oferirea de retete, notificari cu produsele care se apropie de expirare si chiar si sfaturi nutritionale.O alta functionalitate ce va fi adaugata produsului este ca acesta sa permita realizarea cumparaturilor online pentru utilizator.Un alt proiect de interes pentru activitatile curente din foarte multe domenii este scaunul inteligent cu senzori numitProdusul compus din trei elemente interconectate - scaunul inteligent cu senzori, o aplicatie de windows care trimite notificari in momentul in care utilizatorul nu sta in pozitia corecta si o aplicatie de telefon ce ofera o analiza a spatelui indicand locurile in care sunt probleme si evolutia acestora in timp - va ameliora pe termen lung durerile si problemele de spate, o problema din ce in ce mai des intalnita in randul populatiei.Studentii care au dezvoltat acest proiect sunt Ionut Danci, George Flutur, Lengyel Karoly si Bogdan Movileanu, din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare.Andrada Denisa Farcas, Antoniu Vulpe si Tudor Andrei Halalai sunt studentii care au creat un mediu de realitate virtuala numitmenit sa stimuleze ochiul lenes.Acesta afectiune cunoscuta si sub numele de ambliopie este principala cauza a scaderii acuitatii vizuale la copii. Ca si tratament este indicat sa se poarte un ocluzor, dar din moment ce ne putem folosi de eyeSIGHT, acesta ne poate stimula ochiul slab, astfel incat in timp ce vizionam ceva la televizor suntem si tratati.In cele trei zile de salon, publicul si specialistii vor putea vedea peste 400 de inventii care acopera variate domenii ale stiintei si tehnicii.Salonul PRO INVENT din acest an va contura o lume extrem de diversa si complexa a tehnologiei si inovatiei, in care oamenii, ideile si inventiile vor fi o adevarata provocare pentru publicul vizitator.