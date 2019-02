Gazprom si-a majorat cota pe piata europeana a gazelor naturale, in 2018

"Ocupam o pozitie de lider pe piata europeana a gazelor naturale, dupa ce anul trecut am asigurat 36,7% din consum", a spus Oleg Aksyutin. Acesta a mai precizat ca gigantul rus Gazprom ar putea sa isi majoreze productia cu 80 pana la 115 miliarde metri cubi pana in 2035, gratie dezvoltarii unor proiecte de extractie de gaze in noi regiuni, transmite Itar Tass.Conform cifrelor publicate anterior de Gazprom, exporturile de gaze naturale rusesti spre Europa au stabilit un nou record in 2018, in pofida tensiunilor diplomatice si a dorintei Uniunii Europene de a-si reduce dependenta de Rusia. Directorul general de la Gazprom, Alexei Miller, a anuntat la finele anului trecut ca in 2018 grupul si-a majorat productia de gaze naturale cu 5,4% pana la 497,6 miliarde metri cubi in timp ce exporturile spre Europa si Turcia au crescut cu 4% pana la 201,8 miliarde metri cubi.Prezenta la intalnirea cu investitorii de la Hong Kong, Elena Burmistrova, responsabila pentru exporturile Gazprom, a afirmat ca sperantele cu privire la livrarile de gaze naturale lichefiate din SUA nu s-au materializat iar cota acestor livrari pe piata din Europa nu s-a ridicat la cea a Gazprom."In pofida cresterii cotei de piata a gazelor naturale lichefiate, aceasta cota este in prezent la aproximativ 13%", a spus Burmistrova.Aceasta a adaugat ca anul trecut pretul mediu pentru gazele naturale livrate de Gazprom a crescut cu 24,6%, pana la 245,5 dolari pentru 1.000 de metri cubi, urmand ca in 2019 sa se situeze in intervalul 230-250 dolari pentru 1.000 de metri cubi."Vreau sa va reamintesc ca in 2016 pretul pentru 1.000 de metri cubi a fost de 167 de dolari, in 2017 a fost de 197 de dolari iar in 2018 a ajuns la 245,5 dolari. In prezent vedem o usoara scadere a preturilor dar daca ne uitam la ultimele date de piata, estimez ca pe ansamblul acestui an preturile se vor situa intre 230 si 250 de dolari", a spus Burmistrova.Datele publicate in luna noiembrie 2018 aratau ca Gazprom a exportat spre Romania o cantitate de 917 milioane metri cubi de gaze naturale, in primele noua luni ale anului trecut, in crestere cu 32% comparativ cu cele 690 milioane metri cubi de gaze naturale exportate in perioada similara a anului trecut.