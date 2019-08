Gazprom si-a majorat profitul net cu peste 30% in primul semestru. Cei mai multi bani vin din Europa

Conform rezultatelor publicate joi, grupul controlat de statul rus a inregistrat in primele sase luni ale acestui an un profit net de 878,6 miliarde ruble (11,9 miliarde euro la cursul de schimb actual), fata de 663,5 miliarde ruble in aceeasi perioada a anului trecut. In ceea ce priveste cifra de afaceri, aceasta a crescut usor, cu 2,6% in ritm anual, pana la 4.976 miliarde ruble.Gazprom furnizeaza o treime din gazele naturale consumate in Europa si chiar daca partea sa din piata europeana a avut tendinta sa creasca in ultimii ani, grupul rus trebuie sa faca fata concurentei venite din partea gazelor naturale lichefiate.Cifrele comunicate joi de Gazprom arata ca vanzarile sale in Europa au scazut cu 8,2% in primul trimestru al acestui an comparativ cu perioada similara din 2018, insa aceasta a fost compensata de o majorare a pretului gazelor, in special in ruble.In anul 2018, Gazprom si-a dublat profitul net pana la 20,2 miliarde euro, gratie unei cresteri record a volumelor si a pretului gazelor naturale vandute in Europa.Vanzarile de gaze spre Europa au fost responsabile pentru aproape 70% din veniturile realizate de Gazprom.Cota Gazprom pe piata gazelor naturale din Europa a atins un nivel record de 36,7% anul trecut, de la un nivel de 34,7% in 2017.Companiile romanesti nu au contracte de import incheiate direct cu Gazprom, ci cu doua firme intermediare: Imex Oil, o subsidiara a grupului rus Conef, si WIEE, un joint-venture intre Gazprom si nemtii de la Wintershall.