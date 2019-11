Profitul Gazprom a scazut cu 45% in 2019

Vanzarile totale ale Gazprom s-au situat la 1.600 miliarde de ruble in perioada iulie-septembrie 2019, de la 1.900 miliarde de ruble in trimestrul trei din 2018.Veniturile brute de pe urma furnizarilor de gaze spre Europa si alte destinatii, excluzand Rusia si fostele state sovietice, au scazut cu 37% in trimestrul trei din 2019, la 587 miliarde de ruble, deoarece pretul mediu al gazelor naturale s-a redus la 169,8 dolari per 1.000 metri cubi (cm), de la 250,8 dolari per 1,000 cm in perioada similara din 2018.In 2 decembrie, Gazprom va inaugura un gazoduct catre China, numit Puterea Siberiei. In 2025, cand conducta va ajunge la capacitate maxima, Gazprom va livra anual 38 miliarde metri cubi (bcm) de gaze catre statul asiatic.In trimestrul trei din 2019, Gazprom a livrat 53,5 bcm de gaze catre Europa si alte destinatii, excluzand Rusia si fostele state sovietice, in scadere fata de 56,9 bcm in perioada similara din 2018.Gazprom asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.In 2018, Gazprom a exportat spre Romania o cantitate de 1,3 miliarde metri cubi de gaze naturale.