Cota de piata a Gazprom in Europa atinge valori record, in ciuda eforturilor UE de a-si reduce dependenta de Rusia

Oficialii Uniunii Europene sunt decisi sa diversifice sursele de aprovizionare cu energie si sa reduca dependenta de Rusia si, in acest sens, promoveaza extinderea porturilor capabile sa primeasca nave care transporta gaze naturale lichefiate din SUA.

In 2017, exporturile de gaze ale Gazprom spre Europa si Turcia au crescut cu 8,1%, la nivelul record de 193,9 miliarde de metri cubi (bcm), in pofida eforturilor Europei de a-si reduce dependenta fata de furnizarile de energie din Rusia, transmite Reuters.Pentru a-si pastra cota de piata, Gazprom a incheiat acorduri cu marii sai clienti si a respectat reglementarile UE. Surse de la Gazprom au declarat ca firma si-a invatat lectia in urma divergentelor cu UE.In aprilie 2015, Comisia a transmis o Comunicare privind obiectiunile in care si-a exprimat opinia preliminara potrivit careia Gazprom a incalcat normele antitrust ale UE, aplicand o strategie globala de compartimentare a pietelor de gaze din Europa Centrala si de Est (CEE). In martie 2017, Comisia Europeana s-a declarat satisfacuta de angajamentele prezentate de Gazprom fata de preocuparile Executivului comunitar in materie de concurenta in ceea ce priveste pietele gazelor din CEE.Angajamentele asumate de Gazprom indeplinesc obiectivele fixate de UE in ceea ce priveste problemele de concurenta mentionate, asigurandu-se ca: restrictiile de a revinde gazele peste hotare sunt eliminate o data pentru totdeauna si ca se va facilita acest flux transfrontalier de gaze pe pietele de profil din Europa Centrala si de Est; preturile gazelor naturale din CEE reflecta preturi de referinta concurentiale si Gazprom nu poate recurge la niciun avantaj referitor la infrastructura de gaze naturale pe care l-a obtinut de la clienti prevalandu-se de pozitia sa pe piata aprovizionarii cu gaze, considera CE.La conferinta pe teme energetice care se desfasoara la Viena participa o serie de clienti cheie ai Gazprom din Europa, cum ar fi OMV (Austria) si RWE (Germania).Potrivit adjunctului directorului Gazprom, Alexander Medvedev, cererea solida din Europa pentru gazele naturale din Rusia vor ajuta compania sa mentina exporturile de gaze la actualul nivel.Cred ca vom avea exporturi de aproximativ 190 bcm pe an, desi evident ele sunt influentate de starea vremii. Exporturile de gaz rusesc spre Europa au scazut cu doar 3% in ianuarie, in pofida vremii mai calde. Pana in 2025, Europa va avea nevoie de inca 50 bcm de gaze importate si pana in 2035, de inca 75 bcm. Cred ca aceste cifre sunt suficient de atractive pentru intreaga industrie a gazelor naturale si pentru investitori, a explicat oficialul rus.Gazprom asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.Companiile romanesti nu au contracte de import incheiate direct cu Gazprom, ci cu doua firme intermediare: Imex Oil, o subsidiara a grupului rus Conef, si WIEE, un joint-venture intre Gazprom si nemtii de la Wintershall.