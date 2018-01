Gazprom a inregistrat cele mai mari exporturi de gaze din istoria companiei in 2017

De asemenea, Alexei Miller a informat ca productia de gaze naturale a Gazprom a crescut anul trecut cu 12,4% pana la 471 de miliarde metri cubi."In 2017, potrivit datelor preliminare, Gazprom a produs 471 miliarde metri cubi de gaze naturale, cu 12,4% mai mult decat in 2016. Aceasta este cea mai buna dinamica de crestere din istoria companiei. In termeni absoluti, productia a crescut cu 51,9 miliarde metri cubi", a spus Miller.Conform acestuia, "2017 a fost anul in care Gazprom a stabilit un nou record la capitolul exporturi"."Potrivit datelor preliminare, in 2017, compania furnizat o cantitate de 193,9 miliarde metri cubi de gaze catre tarile care nu sunt membre ale Comunitatii Statelor Independente (CSI). Este vorba de o cantitate cu 14,6 miliarde metri cubi (8,1%) peste precedentul record de 179,3 miliarde metri cubi inregistrat in 2016", a declarat directorul Gazprom.Saptamana trecuta, directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander Medvedev, a declarat si el ca in 2018 grupul controlat de statul rus intentioneaza sa exporte in Europa cel putin 180 de miliarde de metri cubi de gaze naturale.Un astfel de volum ar fi al doilea cel mai mare din istoria companiei, dupa cel record de peste 190 de miliarde metri cubi preconizat a fi atins in 2017."Desigur, este vorba de afaceri, nu de sport. Cu toate acestea, este vorba de o noua etapa in istoria companiei", a spus Medvedev.Oficialii Uniunii Europene sunt decisi sa diversifice sursele de aprovizionare cu energie si sa reduca dependenta de Rusia si, in acest sens, promoveaza extinderea porturilor capabile sa primeasca nave care transporta gaze naturale lichefiate din SUA.Gazprom asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.Companiile romanesti nu au contracte de import incheiate direct cu Gazprom, ci cu doua firme intermediare: Imex Oil, o subsidiara a grupului rus Conef, si WIEE, un joint-venture intre Gazprom si nemtii de la Wintershall.