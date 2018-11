Gazprom anunta ca platile de la Nord Stream sunt blocate de interdictia Elvetiei

Toate platile de la Nord Stream AG si Nord Stream 2 AG vor fi directionate spre autoritatile elvetiene, a informat Gazprom.In februarie, Tribunalul international de arbitraj de la Stockholm a decis ca Gazprom trebuie sa plateasca Naftogaz suma de 2,65 miliarde dolari, dupa o disputa de durata dintre cele doua companii pe tema livrarilor de gaze naturale.Ucraina este o tara importanta de tranzit pentru livrarile de gaze naturale rusesti destinate Europei, unde Gazprom controleaza aproximativ 35% din piata gazelor naturaleGrupul rus Gazprom livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune constructia a inca doua conducte pe langa cele doua deja existente.Cu o lungime de 1.200 de kilometri, Nord Stream-2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania via Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina. Costul total al proiectului este estimat la 9,5 miliarde euro.