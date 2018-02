Gazprom isi face divizie speciala de exporturi, care va prelua si afacerile din Germania. Rusii au controlat 35% din piata Europei in 2017

Gazprom, companie controlata de statul rus, a precizat ca acest proces de reorganizare se va derula in etape pe parcusul urmatorilor doi ani, informeaza Reuters.In prima etapa, vor fi fuzionate si eficientizate activele si operatiunile companiei Gazprom Germania, care se ocupa de o mare parte din exporturile grupului. Ulterior, intr-o a doua etapa,Anul trecut, exporturile de gaze ale Gazprom au crescut cu 8%, pana la unde 194 miliarde metri cubi, ceea ce i-a conferit concernului rus o cota record deGrupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.Companiile romanesti nu au contracte de import incheiate direct cu Gazprom, ci cu doua firme intermediare: Imex Oil, o subsidiara a grupului rus Conef, si WIEE, un joint-venture intre Gazprom si nemtii de la Wintershall.