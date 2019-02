Gazprom vrea o cota mai mare din piata europeana dupa exporturile record din 2018

Elena Burmistrova, responsabila pentru exporturile Gazprom, a declarat marti ca grupul rus va fi in masura sa acopere declinul productiei de gaze naturale in Uniunea Europeana, in principal productia realizata la campul Groningen din Olanda, odata cel mai mare camp de gaze naturale din Europa. "Productia din Marea Nordului este si ea in scadere...Astfel, se face loc liber pentru gazele naturale rusesti", a spus Elena Burmistrova la conferinta European Gas organizata la Viena.Agentia Internationala a Energiei estimeaza la randul sau ca productia de gaze naturale a Uniunii Europene se va reduce la jumatate pana in 2040.De peste 50 de ani Rusia livreaza gaze naturale Europei prin gazoducte care fac legatura cu campurile sale de gaze din Siberia si nordul Rusiei. Moscova mizeaza foarte mult pe piata europeana in conditiile in care vanzarile Gazprom sunt responsabile pentru 5% din PIB-ul Rusiei, evaluat la 1.600 miliarde de dolari.Burmistrova a mai spus ca Gazprom face eforturi pentru a-si majora cota de piata in Europa, unde compania genereaza doua treimi din vanzarile sale de gaze. "Potrivit estimarilor preliminare, cota noastra in Europa a fost de 34% in 2017, iar in 2018 este posibil sa fi crescut pana la aproximativ 35%", a spus Burmistrova.Vanzarile de energie ale Rusiei au devenit un subiect politizat dupa anexarea peninsulei Crimeea in 2014, acuzatiile de implicare in alegerile prezidentiale americane din 2016 si atacul cu gaz neurotoxic din Marea Britanie. Cu toate acestea, anul trecut grupul rus Gazprom a evitat plata unei amenzi consistente dupa ce a ajuns la un acord cu Comisia Europeana pentru a-si reforma structura de pret si a permite rivalilor sa dobandeasca un cap de pod in Europa de Est.Burmistrova a subliniat ca Gazprom nu vrea sa para prea "agresiv" in ochii europenilor cu planurile sale de a-si majora vanzarile. "Nu ne-am fixat ca tina obtinerea unei cote de 40-45% din piata europeana", a precizat Burmistrova.Unele state europene, in special din Europa de Est, si-au exprimat unele ingrijorari fata de cresterea puterii energetice a Rusiei. Cu toate acestea managerul Gazprom a spus ca firma rusa s-a dovedit un furnizor de incredere de gaze naturale iar exporturile sale in Europa nu vor ave de suferit de pe urma chestiunilor politice.Insa planurile de export ale Gazprom ar putea fi afectate de cresterea productiei de gaze de sist in SUA precum si de planurile presedintelui Donald Trump privind vanzarea de catre SUA a unor cantitati mari de gaze naturale lichefiate in Europa. De exemplu, in perioada ianuarie-octombrie 2018, livrarile de gaze naturale lichefiate din SUA in Europa s-au ridicat la 3,23 milioane tone, comparativ cu 0,7 milioane tone in perioada similara a lui 2017.Cu toate acestea, Burmistrova a minimalizat pericolul reprezentat de gazele naturale lichefiate din SUA pentru pozitia dominanta de care se bucura gazele naturale rusesti pe piata din Europa. "Vom fi intotdeauna competitivi in raport cu gazele naturale lichefiate din SUA", a spus Burmistrova.Conform cifrelor publicate anterior de Gazprom, exporturile de gaze naturale rusesti spre Europa au stabilit un nou record in 2018, in pofida tensiunilor diplomatice si a dorintei Uniunii Europene de a-si reduce dependenta de Rusia. Directorul general de la Gazprom, Alexei Miller, a anuntat la finele anului trecut ca in 2018 grupul si-a majorat productia de gaze naturale cu 5,4% pana la 497,6 miliarde metri cubi in timp ce exporturile spre Europa si Turcia au crescut cu 3,4% pana la 201 miliarde metri cubi.Datele publicate in luna noiembrie 2018 aratau ca Gazprom a exportat spre Romania o cantitate de 917 milioane metri cubi de gaze naturale, in primele noua luni ale anului trecut, in crestere cu 32% comparativ cu cele 690 milioane metri cubi de gaze naturale exportate in perioada similara a anului trecut.