Gazprom vrea sa prelungeasca gazoductul TurkStream prin Bulgaria, Serbia, Ungaria si Slovacia

pe urmele South Stream

Gazoductul TurkStream este parte din eforturile autoritatilor de la Moscova de a evita Ucraina ca ruta pentru tranzitul gazelor rusesti spre Europa, regiune care importa aproximativ o treime din necesarul sau de gaze naturale de la Gazprom."Documentele trimise operatorilor de transport din Bulgaria, Serbia, Ungaria si Slovacia in lunile octombrie si noiembrie, in cadrul procedurilor de rezervare pentru viitoare capacitati, arata ca Gazprom a ales deja o ruta pentru livrarile de gaze spre Europa via al doilea tronson al conductei TurkStream prin aceste tari", informeaza "Kommersant"., subliniaza "Kommersant", adaugand caPublicatia mentionata adauga faptul ca Gazprom vrea sa demareze livrarea de gaze catre Bulgaria si Serbia prin TurkStream in anul 2021, urmand ca livrarile spre Ungaria sa inceapa in 2021, iar cele spre Slovacia la mijlocul lui 2022.Luni, 19 noiembrie, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au participat la o ceremonie ce a marcat finalizarea lucrarilor de constructie la portiunea submarina a conductei TurkStream."Proiectul TurkStream va fi gata de operare in 2019, dupa efectuarea tuturor testelor. Cel putin jumatate din gazele tranzitate prin noul gazoduct vor ajunge pe pietele europene prin Turcia", a declarat Erdogan, la ceremonia desfasurata la Istanbul.Estimat la sapte miliarde de euro, proiectul TurkStream prevede constructia a doua conducte cu o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi de gaz pe an fiecare, ceea ce va permite Rusiei sa isi reduca dependenta de Ucraina ca ruta de tranzit pentru livrarile sale de gaze destinate Europei.Lucrarile la gazoductul TurkStream, care va lega Rusia de Turcia via Marea Neagra, au inceput in luna mai 2017. Prima linie a acestui gazoduct este destinata aprovizionarii cu gaze rusesti a consumatorilor din Turcia in timp ce a doua linie va permite furnizarea de gaze consumatorilor din sudul si sud-estul Europei.Gazprom asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.