OMV a inchiriat de la Gazprom o platforma speciala pentru gaze naturale si o tine la ancora langa Rotterdam

Aceasta platforma, potrivit presedintelui Vladimir Putin, este o garantie a securitatii energetice a enclavei Kaliningrad.Maresal Vasilevski este o platforma unica in Rusia, care permite transportul de gaze lichefiate si este echipata cu echipamente pentru regazeificare, adica pentruDirectorul general de la OMV, Rainer Seele, a confirmat joi ca OMV a inchiriat aceasta nava.Prezent la forumul economic de la Alpbach, Rainer Seele a spus ca OMV intentioneaza sa utilizeze nava ca o facilitate de stocare offshore. Seele nu a vrut sa spuna daca nava este incarcata cu gaze lichefiate de la Gazprom si nici care este perioada pentru care OMV a inchiriat nava.Potrivit datelor Refinitiv Eikon, platforma este ancorata in apropiere de portul Rotterdam."OMV a incarcat gaze naturale lichefiate si asteapta sa creasca preturile pentru a revinde gazele", a declarat o sursa din interiorul Gazprom.Potrivit surselor, OMV ar fi inchiriat aceasta nava pana in luna noiembrie.Gazprom are o relatie indelungata cu OMV. Gigantul rus a promis ca va furniza OMV echivalentul a 1,2 miliarde metri cubi de gaze naturale sub forma GNL in 2020. De asemenea, OMV este partenerul Gazprom in proiectul gazoductului Nord Stream 2.Grupul austriac OMV este actionarul majoritar al Petrom, cu o participatie de 51,01%, iar Ministerul Energiei detine 20,64% din actiunile OMV Petrom. Petrom este cea mai mare companie romaneasca de petrol si gaze, cu activitati in sectoarele Upstream (Explorare si Productie), Downstream Oil (Rafinare si Marketing), Downstream Gas (Gaze si Energie).