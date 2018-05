Polonia da in judecata Gazprom pentru ca incearca sa monopolizeze piata europeana a gazelor naturale

Rusia livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream.In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune constructia a inca doua conducte pe langa cele doua deja existente, astfel incat capacitatea sa de transport ar urma sa se dubleze, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an.Autoritatile de la Varsovia sustin ca Nord Stream 2 reprezinta o amenintare la adresa securitatii energetice a Europei si va intari pozitia deja dominanta a Gazprom pe piata.In 2016, UOKIK a apreciat ca proiectul Nord Stream 2 va submina concurenta si nu a fost de acord cu societatea mixta intre Gazprom si partenerii sai europeni.In urma cu doi ani, companiile care urmau sa construiasca Nord Stream 2 nu au primit acordul pentru tranzactie. Din pacate, entitatile au decis sa finanteze proiectul in pofida obiectiilor UOKIK, ceea ce ar putea constitui o incalcare a reglementarilor anti-monopol si de aceea dam in judecata Gazprom si alte cinci entitati, a informat Oficiul polonez pentru protectia concurentei si consumatorilor.Proiectul Nord Stream-2, ale carui costuri sunt estimate la 9,5 miliarde de euro, va duce la cresterea livrarilor de gaze naturale din Rusia direct in Germania.Insa, statele membre UE din Europa de Est, Polonia si statele baltice sustin caIn 2014, SUA si UE au impus sanctiuni economice si financiare Rusiei, pentru rolul acesteia in criza din Ucraina. Restrictiile au vizat persoanele fizice din Rusia, precum si sectorul energiei si cel bancar, limitand accesul acestora la finantarea globala.In schimb, Gazprom a anuntat ca proiectul Nord Stream-2 va continua, indiferent de sanctiunile occidentale. Grupul rus va furniza jumatate din finantarea necesara pentru proiectul in valoare de 9,5 miliarde de euro vizand construirea gazoductului Nord Stream-2.