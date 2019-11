Reuters: Cel mai nou gazoduct european va reduce influenta Gazprom in regiunea Marii Baltice

Balticconnector va ajuta Finlanda sa-si diversifice achizitiile de gaze si sa poata trimite gaze catre statele baltice, care acum primesc gaze din Rusia si din terminalul lituanian de gaze naturale lichefiate (LNG) Klaipeda.Desi gazoductul va transporta partial gaze rusesti, este un proiect finantat in mare parte de UE - care acopera 75% din costul sau de 300 milioane de euro (330,81 milioane de dolari). Proprietarii sai, Conectorul Baltic (Finlanda) si Elering (Estonia), acopera restul.Livrarile masive de gaze naturale lichefiate ieftine au redus deja cota Gazprom pe piata europeana.Gazprom si-ar putea schimba preturile pentru gazele livrate Finlandei pentru a concura cu gaze naturale lichefiate, au declarat pentru Reuters oficiali de la operatorul gazoductului Balticconnector."Deoarece contractele de furnizare ale Gazprom difera de la tara la tara, exista de asemenea concurenta intre aceste contracte...Exista mai multa capacitate de import pentru gaze rusesti in regiune decat pentru gaze naturale lichefiate", a apreciat Erkki Sapp, director in cadrul Elering.Si directorul general al Conectorului Baltic, Herkko Plit, se asteapta ca Gazprom sa reduca preturile. "Va amintiti ce s-a intamplat la Klaipeda cand s-a deschis terminalul LNG? Gazprom si-a redus preturile cu 20%. Gazprom ar putea, ca un jucator activ pe piata (in Finlanda si statele baltice) sa-si ajusteze corespunzator preturile", a adaugat Plit.De asemenea, preturile practicate de Gazprom s-ar putea confrunta cu nou presiuni din 2022. Un gazoduct care va lega Lituania si Polonia - GIPL - este programat sa fie dat in folosinta pana la finalul lui 2021, furnizand acces la infrastructura de gaze in Europa Centrala.Reprezentantii Gazprom nu au dorit sa comenteze informatiile. Datele companiei ruse arata ca Gazprom a exportat anul trecut 2,6 miliarde metri cubi (bcm) de gaze in Finlanda, 1,3 bcm in Letonia, 1,4 bcm in Lituania si 0,4 bcm in Estonia.In ultimii ani, Finlanda si tarile din Europa de Est au incercat sa-si reduca dependenta de gazele din Rusia, partial din cauza temerilor ca Moscova ar putea folosi monopolul gazelor pentru influenta politica, asa cum a fost in trecut cazul in Ucraina.