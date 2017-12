Rusia continua sa furnizeze gaze la niveluri record in Europa, in ciuda divergentelor politice si militare

Directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander Medvedev, a declarat ca anul viitor grupul controlat de statul rus intentioneaza sa exporte spre Europa cel putin 180 de miliarde metri cubi de gaze naturale.Un astfel de volum ar fi al doilea cel mai mare din istoria companiei, dupa cel record de peste 190 de miliarde metri cubi preconizat a fi atins in acest an."Desigur este vorba de afaceri nu de sport. Cu toate acestea este vorba de o noua etapa in istoria companiei", a spus Medvedev.Oficialii Uniunii Europene sunt decisi sa diversifice sursele de aprovizionare cu energie si sa reduca dependenta de Rusia si in acest sens promoveaza extinderea porturilor capabile sa primeasca nave care transporta gaze naturale lichefiate din SUA.Medvedev a recunoscut ca Europa ar putea beneficia de mai multe importuri de GNL, in special in perioadele in care cererea depaseste capacitate de furnizare a conductelor de gaze naturale.Cu toate acestea, directorul Gazprom a subliniat ca livrarile de gaze prin conducte vor ramane mai competitive comparativ cu gazele naturale lichefiate.In plus, America Latina si Asia raman pietele prioritare pentru gazele naturale lichefiate, in special pentru companiile din SUA."O piata cu adevarat globala pentru GNL nu exista inca. Exista trei mari piete regionale, America, Europa si Asia, cu o mare diferenta de pret. O prima de pret va exista in Asia avand in vedere ca acolo cererea este crestere", a apreciat Medvedev.De asemenea, directorul general adjunct de la Gazprom a apreciat ca explozia de la terminalul de gaze Baumgarten (Austria) nu este un motiv pentru Europa sa critice Rusia.Alexander Medvedev a spus ca incidentul din 12 decembrie, care a dus la cresterea preturilor la gaze naturale cu 46%, arata ca UE trebuie sa continue sa isi dezvolte reteaua de gazoducte in loc sa critice dependenta de gazul rusesc.Securitatea energetica depinde de cat de multe rute de aprovizionare dispui, mai degraba decat de tara de unde provine energia, a subliniat Medvedev.Acesta a adaugat ca sporirea numarului de nave care transporta gaze naturale lichefiate nu va garanta securitatea Europei pentru ca atunci cand combustibilul ajunge in porturi trebuie sa treaca prin acelasi sistem de gazoducte dupa regazificare.Gazprom asigura peste o treime din necesarul de gaze naturale al Europei, cea mai mare si mai profitabila piata pentru grupul rus in conditiile in care in acest an i-a generat venituri de 37 de miliarde de dolari.Cresterea schimburilor comerciale cu Gazprom contrasteaza cu cresterea tensiunilor pe frontul militar si politic.