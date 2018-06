Rusii de la Gazprom imprumuta operatorul TurkStream cu 2,14 miliarde de euro, pentru a se asigura ca proiectul merge inainte

Gazprom a precizat ca imprumutul va fi utilizat pentru refacerea capitalului de lucru si va avea o rata anuala a dobanzii de 3,98%. Imprumutul ajunge la maturitate in data de 30 decembrie 2023.South Stream Transport B.V. este o societate cu sediul la Amsterdam, Olanda. Compania este o subsidiara a grupului Gazprom responsabila pentru supervizarea constructiei sectiunii offshore a gazoductului TurkStream din Marea Neagra.Cu o lungime de 900 de kilometri, gazoductul TurkStream va lega Anapa de regiunea Thracia de pe coasta turceasca a Marii Negre. Una din cele doua linii ale gazoductului este destinata aprovizionarii pietei din Turcia cu gaze naturale rusesti iar cea de-a doua ar urma sa transporte gaze naturale catre tarile din sudul si sud-estul Europei. Fiecare din cele doua linii ale gazoductului TurkStream ar urma sa aiba o capacitate de 15,75 miliarde metri cubi pe an. Costul total al proiectului este estimat la 11,4 miliarde de euro.Gazprom asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.In 2017, Gazprom si-a majorat exporturile de gaze naturale spre Europa cu 8,1%, pana la valoarea record de 193,9 miliarde de metri cubi.