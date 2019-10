Seful OMV: Nu este nevoie sa discutam rute alternative pentru gazoductul Nord Stream 2

Compania care promoveaza Nord Stream 2 a propus mai multe rute posibile pentru amplasarea acestuia prin apele teritoriale ale Danemarcei, in incercarea de a depasi obiectiile ridicate de autoritatile de la Copenhaga fata de acest proiect. Nord Stream 2 este criticat de SUA, precum si de mai multe state din Europa de Est, Marea Baltica si Nordul Europei, care se tem ca gazoductul va creste dependenta UE de Moscova."Sunt convins ca nu este nevoie sa discutam nicio ruta alternativa pentru Nord Stream 2, deoarece cred ca avem sanse bune sa obtinem aprobarea din partea autoritatilor daneze. Daca ele imi spun ca probabilitatea sa obtinem permisiunea este extrem de scazuta, atunci voi incepe sa ma gandesc", le-a spus jurnalistilor Rainer Seele.Declaratia sa vine dupa ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat miercuri ca "mica" Danemarca este supusa la presiuni pentru a bloca constructia gazoductului Nord Stream 2, dar a promis ca, daca va fi necesar, gazoductul va fi construit prin ocolirea apelor teritoriale ale Danemarcei."Danemarca este o tara mica si este supusa la presiuni puternice. Depinde de ea sa dea dovada ca este independenta si isi exercita suveranitatea sau nu. In caz contrar, exista alte rute", a afirmat presedintele Rusiei, la un forum pe energie organizat la Moscova."Aceasta va costa mai mult si ne va intarzia putin, insa proiectul va fi finalizat oricum", a adaugat Putin.La randul sau, presedintele Consiliului de Administratie al Gazprom, Viktor Zubkov, a anuntat ca gazoductul Nord Stream 2 este construit in proportie de 83%, fiind amplasate conducte cu o lungime de peste 2.000 de kilometri. El a adaugat ca proiectul a ajuns practic in apele teritoriale daneze."Am avea nevoie de patru-cinci saptamani pentru a-l termina, in cazul in care vom obtine aprobarea Danemarcei", a adaugat Zubkov.Grupul rus Gazprom livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream 2, ce presupune constructia a inca doua conducte pe langa cele doua deja existente. Cu o lungime de 1.200 de kilometri, Nord Stream 2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania via Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina.Gazprom are o relatie indelungata cu OMV. Gigantul rus a promis ca va furniza OMV echivalentul a 1,2 miliarde metri cubi de gaze naturale sub forma GNL in 2020.Grupul austriac OMV este actionarul majoritar al Petrom, cu o participatie de 51,01%, iar Ministerul Energiei detine 20,64% din actiunile OMV Petrom. Petrom este cea mai mare companie romaneasca de petrol si gaze, cu activitati in sectoarele Upstream (Explorare si Productie), Downstream Oil (Rafinare si Marketing), Downstream Gas (Gaze si Energie).