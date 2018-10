Trocul dintre OMV si Gazprom a esuat: austriecii vor plati pentru a intra in Siberia, in loc sa le ofere la schimb rusilor accesul in Norvegia

In 2016, OMV si Gazprom au semnat un acord de baza privind schimbul unor active, conform caruia, o companie concentrata pe explorarea si productia de petrol in Norvegia. In schimb,. OMV si Gazprom sperau sa finalizeze acordul pana la sfarsitul acestui an.Totusi, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat pentru Reuters in mai cade a da celui mai mare producator de gaze din Rusia acces la platoul sau continental.in decembrie 2016. Pretul de achizitie va fi negociat in mod corect, se arata in comunicatul OMV. Din cei zece miliarde de euro pusi deoparte pentru achizitii pana in 2025, OMV a cheltuit pana acum doua miliarde de euro.Anul trecut, OMV a platit 1,75 miliarde de euro pentru o participatie in zacamantul de gaze Yuzhno Russkoye, unul dintre cele mai mari din Rusia. Astfel, productia grupului austriac a fost majorata cu 100.000 boe pe zi.In 2016, OMV anunta ca formatiunea Achimov din Siberia va majora pana in 2025 productia sa cu peste 80.000 boe pe zi. Pentru OMV, productia in acea zona este ieftina si sunt disponibile gazoducte catre Austria.Grupul austriac este unul dintre cei cinci parteneri ai Gazprom in proiectul construirii gazoductului Nord Stream 2, care va dubla capacitatea de export a Rusiei catre Europa.Acordul initial ar fi permis Gazprom sa aiba acces la expertiza sa tehnologica (know-how) din Norvegia. Totusi, directorii OMV sustin ca Gazprom va beneficia tot atat de mult de pe urma expertizei OMV in dezvoltarea zacamintelor din Rusia.Ministrul norvegian al Energiei, Terje Soeviknes, responsabil de aprobarea acordului dintre OMV si Gazprom, a dezvaluit recent cacare va oferi gigantului rus acces la resursele de pe platoul continental norvegian."Trebuie sa purtam discutii tripartite si sa vorbim cu ministrul Energiei", a declarat si seful OMV, Rainer Seele.OMV are participatii la peste 30 de licente de pe platoul continental norvegian, inclusiv la zacamintele care produc Gullfaks, Gudrun si Edvard Grieg precum si la zacamantul de gaze arctic Aaasta Hansteen, care ar urma sa demareze productie la finele acestui an. De asemenea, descoperirea sa de petrol Wisting din Marea Barents ar putea demara productia in 2024-2025.OMV, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine 51,01% din actiunile OMV Petrom. Statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 20,64% din actiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea detine 9,9985%, iar 18,35% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valori Bucuresti si la Bursa de Valori Londra.