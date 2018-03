Ucrainenii inchid scolile dupa ce Rusia i-a lasat fara gaze in plin val de frig

Deficitul in aprovizionarea cu gaze naturale vine intr-un moment in care consumul a atins un nivel de varf, dupa ce un val de frig a acoperit cu zapada cea mai mare parte din teritoriul Ucrainei si a dus la scaderea temperaturilor sub zero grade Celsius, transmite Reuters.Nasalyk a informat Parlamentul de la Kiev ca lipsa livrarilor de gaze naturale rusesti a creat un deficit de aprovizionare de pana la 20 milioane metri cubi de gaze naturale pe zi, echivalentul a o zecime din consumul zilnic al Ucrainei.Prin transferul termocentralelor de pe gaze naturale pe pacura a fost posibila economisirea unei cantitati de aproximativ 15 milioane metri cubi pe zi, a informat Nasalyk.De asemenea, Ministerul Energiei a cerut autoritatilor locale sa suspende activitatea gradinitelor, scolilor si universitatilor pana la data de 6 martie.Joi, grupul rus Gazprom a anuntat ca a decis sa revina la sistemul de plata anticipata in relatia cu Ucraina adaugand totodata ca nu va relua livrarile de gaze naturale pana cand nu va fi incheiat un act aditional la actualele contracte.Aceasta dupa ce miercuri, un tribunal international de arbitraj de la Stockholm a decis ca Gazprom trebuie sa plateasca firmei ucrainene Naftogaz suma de 2,56 miliarde de dolari pentru incalcarea obligatiilor contractuale.Ucraina este o tara importanta pentru tranzitul gazelor naturale rusesti spre Europa, unde Gazprom controleaza aproximativ 35% din piata.Disputa dintre Gazprom si Naftogaz face parte dintr-un conflict politic mai amplu dintre cele doua tari, care a izbucnit dupa ce Rusia a anexat peninsula Crimeea in 2014.