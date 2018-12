Un comisar european spune ca gazoductul Nord Stream 2 este greu de oprit

Trump a criticat autoritatile de la Berlin pentru ca sprijina acest gazoduct in valoare de 11 miliarde de dolari destinat sa asigure transportul de gaze naturale rusesti spre Germania via Marea Baltica, iar in luna iulie a acestui an a acuzat chiar Germania ca este "prizonierul Rusiei" din cauza dependentei sale de resursele energetice rusesti.La randul sau, secretarul american al Energiei, Rick Perry, a declarat luna trecuta ca Washingtonul isi rezerva dreptul de a impune sanctiuni companiilor care sunt implicate in proiectul gazoductului Nord Stream 2.Relatiile dintre Berlin si Moscova sunt tensionate dupa decizia Rusiei de a anexa Crimeea in urma cu patru ani insa cele doua parti au gasit un subiect de interes comun in proiectul Nord Stream 2, care ar urma sa dubleze capacitatea de transport a actualei conducte Nord Stream 1 incepand din 2019."Nu am fost niciodata un fan al Nord Stream 2. Insa adevarul est ca gazoductul este de mult timp in constructie si nu poate si oprit atat de usor. Amenintarile lui Trump nu sunt un motiv", a spus germanul Guenther Oettinger, care ocupa functia de comisar european pentru Buget, pentru revista Der Spiegel.Germania refuza sa se alature altor state europene care se opun proiectului Nord Stream 2 si sustin ca acesta va creste dependenta energetica a UE de Rusia, apreciind ca Nord Stream 2 este un proiect al unor companii private. In schimb, Washingtonul este ingrijorat de posibilitatea ca aceasta conducta, amplasata prin Marea Baltica, sa priveze Ucraina de o sursa importanta de venituri. Aproximativ 3% din Produsul Intern Brut al Ucrainei este asigurat de sumele platite de Rusia pentru tranzitul gazelor naturale rusesti spre Europa.Guenther Oettinger a cerut grupului rus Gazprom, care conduce consortiul care este responsabil de proiectul Nord Stream 2, sa ajunga la un "acord corect pentru utilizarea in continuare a actualei retele de gazoducte din Ucraina".Gazprom va suporta jumatate din costurile de constructie ale gazoductului Nord Stream 2, estimate la 9,5 miliarde euro (10,89 miliarde dolari) . Cealalta jumatate este suportata de partenerii europeni ai grupului rus Gazprom, respectiv firmele germane Uniper si Wintershall, grupul anglo-olandez Shell, grupul francez Engie si cel austriac OMV.Gazprom, primul producator mondial de gaze naturale, asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.