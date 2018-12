George Soros este personalitatea anului 2018 pentru Financial Times

"Alegerea "personalitatii anului" de catre Financial Times reflecta in mod normal realizarile. Insa persoana selectata in acest an are legatura si cu valorile pe care George Soros le reprezinta", a precizat cotidianul financiar.In varsta de 88 de ani, George Soros este considerat "parintele industriei fondurilor speculative" dar si un " un etalon al democratiei liberale si al societatii deschise" care a utilizat filantropia pentru a combate "autoritarismul rasismul si intoleranta", subliniaza FT.Nascut in Ungaria, miliardarul George Soros este renumit pentru ca in 1992 a facut profit de un miliard de lire de pe urma pariurilor pe lira sterlina. In ultimii ani, Soros a devenit tapul ispasitor al nationalistilor si al partizanilor teoriei conspiratiei, atat in Europa cat si in SUA, care il acuza in special de sustinerea imigratiei ilegale prin intermediul actiunilor sale umanitare.Anul trecut, George Soros a decis sa transfere 18 miliarde de dolari catre Fundatia pentru o Societate Deschisa, care devine astfel una din cele mai mari organizatii filantropice din lume. Dupa ce va prelua cea mai mare parte din averea lui Soros, Fundatia pentru o Societate Deschisa va deveni una din cele mai mari organizatii filantropice din lume si a doua din SUA, in functie de active, dupa Bill and Melinda Gates Foundation.