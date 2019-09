Google investeste trei miliarde de euro in Europa

Gigantul american al internetului are centre de date in Finlanda, Olanda, Irlanda si Belgia.In centrul din Hamina, Finlanda, Google va majora investitiile cu 600 de milioane de euro, astfel incat valoarea totala a investitiilor in aceasta unitate va ajunge la doua miliarde de euro, a anuntat premierul finlandez Antti Rinne, la o conferinta de presa comuna cu Sundar Pichai.