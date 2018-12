Cine domina topul vizualizarilor pe YouTube in Romania

Conform datelor, in categoria celor mai populare videoclipuri non-music, pe primele trei pozitii se situeaza: stand-up comedy cu Micutzu de la show-ul iUmor, momentul "Studentul Vadim si copiatul la sesiune" din cadrul emisiunii "In puii mei", si Roast-ul lui Mihai Bendeac din show-ul RoastcuRost.In plus, alaturi de controversele din lumea vloggerilor autohtoni si reactiile in lant starnite de acestea, topul de anul acesta este completat de doua animatii: "Granny - Ziua 1 (Parodie animata) / Sezonul 1 (Eduard Denis) si "Doi degeaba" S04e10: Emilut (Doi Degeaba).Pentru acest top au fost luate in calcul doar video-uri publicate in 2018. Selectia acestora pentru aceasta categorie s-a realizat printr-un algoritm care ia in calcul vizualizarile, nivelul de interactivitate (like-uri, share-uri, comentarii) si tipul de continut. Ierarhizarea videoclipurilor a fost realizata in functie de numarul de vizualizari realizate din Romania. In top a fost retinut doar cel mai popular video de pe un canal, respectiv acela cu cele mai multe vizualizari din Romania.Potrivit Google Romania, la capitolul celor mai vizionate clipuri muzicale in 2018, melodiile autohtone sunt cele care domina lista. Astfel, in prima jumatate a topului ii regasim pe: Dorian Popa feat. Shift - Hatz (Official Video), Lino Golden - "Panamera" (feat. Aspy) | Official Video, Doddy feat. Lora - Dor Sa Te Ador | Official Video, Delia x Grasu XXL - Despablito (Official Video) si 5GANG - Focuri (Official Video) - de pe canalul lui Selly. De asemenea, alaturi de prezente noi, precum 5Gang si Lino Golden, in topul muzical regasim artisti cunoscuti din industria muzicala locala, precum Smiley sau DJ Project, dar si trei piese internationale, care au avut succes in Romania. Ierarhia este completata de Florin Salam, cu piesa "Buzunarul meu vorbeste" [oficial video] 2018, rulata pe canalul Nek Music TV.In vederea intocmirii acestui clasament s-au luat in calcul doar videoclipuri oficiale publicate in anul 2018 (de pe canalul care detine continutul), fara materiale doar cu versuri sau poza. Selectia clipurilor pentru aceasta categorie s-a realizat printr-un algoritm care ia in calcul vizualizarile si nivelul de interactivitate (like-uri, share-uri, comentarii), iar ordonarea lor ierarhica s-a facut in functie de numarul de vizualizari realizate din Romania.Larry Page si Sergey Brin au fondat Google in anul 1998. De atunci, compania a crescut la peste 50.000 de angajati la nivel global, oferind o gama larga de produse si platforme populare ca: Search, Maps, Ads, Gmail, Android, Chrome si YouTube. In octombrie 2015, Alphabet a devenit compania-mama a Google.