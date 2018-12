Ce au cautat romanii pe Google, in 2018: Exatlon, reteta de tiramisu, dieta Rina sau definitia bitcoin-ului

Conform datelor centralizate de gigantul american, in afara de cautarile legate de educatie si Black Friday, Campionatul Mondial de Fotbal de anul acesta a polarizat interesul in cautari al romanilor, alaturi de Simona Halep, cel mai in forma sportiv roman."De altfel, tenisul a depasit de cele mai multe ori fotbalul in cautarile romanilor pe Google in 2018. Exatlon si 'Fifty Shades Freed' sunt titlurile care conduc topurile celor mai 'in trend' emisiuni TV, respectiv filme, in cautarile romanilor in 2018. La capitolul smartphone-uri, lista este impartita intre Huawei, iPhone si Samsung, iar dieta Rina si reteta de tiramisu sunt vedetele cautarilor anul acesta in cele doua liste oarecum antagonice: diete si retete", se arata intr-un comunicat al companiei.In topul celor mai populare cautari, primele trei poziti sunt ocupate, in ordine, de: rezultate bacalaureat, rezultate evaluare nationala si eMag Black Friday. Acestea sunt urmate de cautarile despre Campionatul Mondial, Simona Halep, calendarul ortodox, picnic cuvant, Andrei Gheorghe, Avicii si admitere liceu.Pe segmentul evenimentelor sportive, ierarhia cuprinde multe cautari despre turneele de tenis de Mare Slem (Australian Open, Wimbledon, US Open, Indian Wells, Roland Garros) . Pe primul loc in acest top se afla, insa, Campionatul Mondial de Fotbal.La show-uri tv, podiumul este format de Exatlon, Insula iubirii si Asia Express, iar la filme de "Fifty shades freed", "The nun" si "Venom".Pe domeniul tehnologiei, romanii au vrut sa afle informatii detaliate despre iPhone XS, Huawei Mate 20 Pro si iPhone X, in timp ce la capitolul "Versuri" primele pozitii sunt ocupate de "Perfect" (Ed Sheeran), Panamera (Lino Golden) si Djadja (Aya Nakamura).Nici gastronomia nu fost uitata de internauti, acestia fiind interesati de retete precum: "tiramisu reteta originala", "guacamole", "spaghete carbonara", "socata reteta traditionala", "mamaliga", "briose", "reteta coliva", "Alba ca Zapada", "cheesecake" si "clatite americane".In ceea ce priveste cautarea de definitii pentru anumiti termeni, cele mai populare cautari pe Google au fost, anul trecut: "Ce este bitcoin?", "Ce este curentul electric?", "Ce este pe 24 ianuarie?", "Ce este imunoglobulina?", "Ce este pesta porcina?", "Ce este orgasmul?", "Ce este formularul 600?", "Ce este Pilonul 2 de pensii?", "Ce este floarea de colt pentru alpinisti?" si "Ce este substantivul?".In cazul dietelor, romanii au fost curiosi sa afle detalii despre: dieta Rina, dieta indiana, Carmen Bruma dieta, dieta Mara Banica, dieta Tisanoreica, dieta Keto, dieta daneza 13 zile, dieta cu oua, dieta fix la fix sau dieta cu hrisca.Cautarile anului 2018 sunt realizate pe mai multe categorii, cautand sa surprinda trenduri de cautare din Romania in anul care tocmai se incheie. Listele au fost create utilizand combinat mai multe servicii si instrumente care ne ofera o imagine detaliata asupra trendurilor de cautare la nivel global si regional.Cea mai mare parte a datelor provine din Google Trends, un serviciu public care prezinta volumul de cautari pe diferite regiuni geografice, perioade de timp si termeni utilizati."De asemenea, utilizam instrumente interne care ne permit sa realizam analize complexe suplimentare. Ierarhiile s-au intocmit pe baza cifrelor de trafic de pe adrese din Romania, care au realizat atat cautari pe google.com, dar si pe domeniul local (google.ro) si cautarile mobile", precizeaza compania.Larry Page si Sergey Brin au fondat Google in 1998. De atunci, compania a crescut la peste 50.000 de angajati la nivel global, oferind o gama larga de produse si platforme populare, precum Search, Maps, Ads, Gmail, Android, Chrome si YouTube. In octombrie 2015, Alphabet a devenit compania-mama a Google.