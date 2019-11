Ce au cautat romanii pe Google in 2019: De la Game of Thrones la Liviu Dragnea si "Ce zi e azi?"

Alte cautari frecvente au vizatsau"Analiza se refera la cuvintele pe care le-au cautat romanii pe Google.ro in perioada ianuarie 2019 - noiembrie 2019. TargetWeb a identificat astfel unele pattern-uri interesante despre comportamentul pe care il au romanii in mediul online, care sunt cele mai folosite retele sociale, ce au intrebat, care sunt cele mai cautate evenimente, filme, vedete sau festivaluri", precizeaza autorii.Din punct de vedere al cuvintelor, volumul mediu lunar al celor mai cautate cuvinte pe Google este Facebook (16.600.000), Youtube (9.140.000), Meteo (7.480.000), Google (4.090.000) si Emag (3.350.000)."Dinamica trendurilor in ceea ce priveste cautarile fluctueaza foarte mult si in functie de perioada anului. Un exemplu foarte bun in acest sens este reprezentat de luna iulie, cand in general multi utilizatori cauta rezultatele examenului de Bacalaureat, astfel ca este de asteptat ca volumul de cautari sa creasca substantial, dupa care sa scada repede. Exista insa si o serie de cautari mai generaliste, pentru care volumul de cautari se pastreaza ridicat pe intreg parcursul anului. Tot mai multi internauti folosesc telefoanele mobile si multi dintre acestia adreseaza intrebari pe Google direct prin cautare vocala. Am reusit sa identificam care sunt intrebarile realizate prin tastare dar si prin cautare vocala, pentru a ajunge la cele mai concludente rezultate", a explicat Iulian Ghisoiu, directorul agentiei SEO care coordoneaza site-ul www.targetweb.ro.Cele mai frecvente intrebari pe Internet in 2019 au fost:sauAlte intrebari au fost formulate pentru a afla cand incepe scoala, cand se schimba ora, cand e Black Friday sau cine a inventat becul.Celebritatile, evenimentele de mare anvergura, filmele dar si anumite emisiuni raman de asemenea in topul cautarilor. Serialele "Game of Thrones" si "Puterea dragostei" sau Simona Halep si Liviu Dragnea sunt in topul cautarilor."YouTube ramane si in acest an platforma numarul 1 in materie de streaming si video sharing din lume, astfel ca este utilizata zilnic de milioane de oameni de pretutindeni pentru a accesa videoclipuri din diverse domenii sau pur si simplu pentru a asculta muzica", arata sursa citata.Cuvintele cu cea mai mare crestere pe Youtube au fost Brawl Stars, "Puterea dragostei", "Povestea noastra" si TikTok.Pe de alta parte, subiectele cu cel mai mare interes de cautare au fost cazul Caracal, alegerile europarlamentare, catedrala Notre-Dame si alegerile prezidentiale.