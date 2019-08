Comisia Europeana ancheteaza Google intr-un nou caz de abuz de pozitie dominanta

Comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, a confirmat marti, intr-o conferinta la Berlin, ca este analizat acest instrument al companiei americane, care a fost deja amendata pentru tratament avantajos fata de comparatorul sau de preturi Google Shopping."Analizam acum daca nu s-a intamplat acelasi lucru cu alte parti ale afacerii Google, precum serviciul de cautare de locuri de munca, cunoscut sub numele de Google for Jobs", a spus Vestager.Comisarul pentru Concurenta a aplicat trei sanctiuni de mai multe miliarde euro companiei Google in ultimii trei ani.Prima, in 2017, pentru favorizarea Google Shopping, s-a ridicat la 2,424 miliarde euro; a doua, in 2018, pentru utilizarea sistemului Android pentru consolidarea pozitiei dominante a motorului sau de cautare, a atins nivelul record de 4,343 miliarde euro, si a treia in martie, pentru abuz de pozitie dominanta pe piata de publicitate online, prin serviciul sau AdSense for Search, de 1,49 miliarde euro.Daca investigatia Comisiei confirma ca Google a recidivat in ceea ce priveste abuzul de pozitie dominanta, compania ar putea primi o noua sanctiune de miliarde pentru comportament care aduce prejudicii concurentilor si, in ultima instanta, consumatorului european.Comisarul european a afirmat, la conferinta de la Berlin, ca exista "un evident conflict de interese" in faptul ca multe companii activeaza "drept jucator si arbitru" in gestionarea platformelor digitale, care, in acelasi timp, concureaza cu alte companii ce depind de acea platforma.Exista o "tentatie evidenta de a interveni in modul in care lucreaza, in favoarea propriilor servicii", a afirmat ea.Vestager a adaugat ca ar putea fi necesara, in plus fata de politica de concurenta, adoptarea unor reglementari pentru a evita astfel de comportamente.Intrebarea este, a spus aceasta, "daca ne gandim ca este corect ca firme precum Google si altele sa detina atata control asupra succesului sau esecului altor companii si sa fie libere sa utilizeze aceasta putere dupa cum vor"."Daca nu, atunci poate am considera ca este necesara o reglementare pentru a garanta ca aceste platforme isi utilizeaza puterea in mod corect si nediscriminatoriu", a adaugat ea.De cand a preluat portofoliul de comisar pentru Concurenta, in 2014, Vestager "a pus artileria" pe marile companii din sectorul tehnologic, ale caror modele de afaceri digitale reprezinta o provocare in momentul aplicarii politicilor traditionale, fie ca sunt de concurenta sau de fiscalitate.Ultima investigatie privind Google ar putea trece, insa, in alte maini, deoarece, chiar daca daneza va fi in continuare comisar in viitorul Executiv prezidat de Ursula von der Leyen, inca nu se stie daca va continua ca si comisar responsabil de concurenta, unul dintre portofoliile cu cea mai mare putere de la Bruxelles.