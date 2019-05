Google a adus in Romania Market Finder, instrumentul dedicat IMM-urilor care vor sa-si extinda afacerile in strainatate

Platforma ofera gratuit ghiduri, materiale video si sfaturi pentru a facilita primii pasi ai companiilor catre export si pietele externe.Conform Google Romania, pentru 60% dintre companiile care doresc sa exporte, lipsa de informatii despre pietele externe este principala provocare. In acest sens, o companie are nevoie de informatii de baza inainte de a-si alege piata, cum ar fi unde este cererea cea mai mare pentru produsele si serviciile pe care le ofera.Market Finder poate oferi date pentru toate aceste categorii, ajutand IMM-urile sa-si extinda afacerile in strainatate, in contexul in care companiile trebuie sa cunoasca anumite date precum dimensiunea pietei, structura acesteia, cine sunt potentialii clienti si cat sunt dispusi sa plateasca, precum si informatii despre competitori.Reprezentantii gigantului american precizeaza ca exista mai multi pasi pe care companiile trebuie sa le urmeze accesand Market Finder si pentru a exporta.Astfel, o prima etapa ar fi gasirea celor mai bune piete de export, iar dupa ce este introdusa in platforma adresa web a afacerii, aplicatia va sugera pietele cele mai potrivite catre care compania ar putea sa-si exporte bunurile si serviciile. Mai departe, va fi afisat numarul de cautari lunare pe Google pentru produsul vandut de catre firma, precum si dimensiunea potentiala a pietei. Market Finder va analiza gradul de utilizare a internetului, datele demografice si venitul disponibil, oferind indicatori clari si informatii detaliate despre potentialul fiecarei piete.Pasul 2 consta in pregatirea afacerii pentru pietele globale. La aceasta etapa, Market Finder cuprinde instrumente de localizare, ghiduri si sfaturi care arata cum sa comunici eficient catre o noua piata, indiferent de limba, obiceiuri si preferinte de plata. "Resursele de logistica prezinta regulile internationale pentru livrari si transport din piata aleasa. Ghidul platilor exploreaza multitudinea optiunilor de plata disponibile global si sugereaza care sunt cele mai potrivite pentru fiecare piata", noteaza Google Romania.In final, dar nu in cele din urma, etapa a treia a procesului parcurs pe Market Finder ajunge la gasirea de noi clienti. Market Finder ofera resurse de pregatire in digital marketing pentru ca utilizatorii sa poata gasi afacerea atunci cand o cauta. De exemplu, arata cum sa creeze campanii de publicitate eficiente si tintite catre piata aleasa, printr-o serie de studii de caz, ghiduri si materiale video.Oficialii Google Romania au lansat, tot joi, alaturi de Market Finder, si proiectul "Exporta cu Google Atelierul Digital", un program national gratuit adresat antreprenorilor romani care doresc sa isi extinda afacerea peste granite.Programul consta in ateliere de export si consultanta gratuita in hub-urile Google din Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Timisoara si Iasi. Prin intermediul acestei initiative, antreprenorii vor invata cum sa puna bazele unei strategii de export potrivite pentru afacerea lor si cum sa o implementeze.Inscrierile se fac incepand de din aceasta saptamana, completand formularul dedicat la adresa https://events.withgoogle.com/export/registrations/new/.Larry Page si Sergey Brin au fondat Google in anul 1998. De atunci, compania a crescut la peste 50.000 de angajati la nivel global, oferind o gama larga de produse si platforme populare ca: Search, Maps, Ads, Gmail, Android, Chrome si YouTube. In octombrie 2015, Alphabet a devenit compania-mama a Google.