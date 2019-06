Google actualizeaza aplicatia Maps cu noi functii destinate calatorilor din transportul in comun

Astfel, prin intermediul versiunii imbunatatite a Google Maps, se va afisa durata reala pana la destinatie pentru autobuze, precum si timpul de intarziere in timp real pentru calatoriile cu aceleasi mijloace de transport in comun.In acest fel, calatorii vor putea sa vada cat fac pana la destinatie, in functie de conditiile reale de trafic la momentul respectiv. Mai mult, Google Maps va afisa si unde sunt blocajele care cauzeaza intarzieri.De asemenea, se pot face estimari ale aglomeratiei din mijloacele de transport in comun. Aceasta functionalitate va afisa cat de aglomerat este vehiculul (autobuz, metroul, troleibuzul sau tramvaiul) de pe ruta pe care are loc calatoria, bazat pe estimarile altor calatori. Indicatorul de aglomeratie va fi disponibil in Google Maps pentru transportul in comun din Bucuresti si Cluj-Napoca, la fel si in cazul duratei reale a calatoriei pana la destinatie.Ambele actualizari ale Google Maps vor fi disponibile atat pentru versiunea de Android, cat si pentru iOS.Larry Page si Sergey Brin au fondat Google in 1998. De atunci, compania a ajuns la peste 50.000 de angajati la nivel global, oferind o gama larga de produse si platforme populare precum Search, Maps, Ads, Gmail, Android, Chrome si YouTube. In octombrie 2015, Alphabet a devenit compania-mama a Google.