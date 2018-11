Google: Black Friday a devenit un fenomen si in Romania

"Din punct de vedere al cautarilor de Black Friday, Romania nu se afla de data asta la coada clasamentului. Suntem in a doua jumatate a acestuia, intre Polonia si Ungaria, la 2,4% din totalul cautarilor globale.Noi ne uitam intotdeauna pe date din anul anterior, avem doar istoricul cautarilor si acolo putem sa ne uitam. Evident, Statele Unite sunt foarte departe, dar Romania se afla intr-o pozitie favorabila pentru retaileri si pentru faptul ca nu suntem de foarte multa vreme in fenomenul Black Friday.In ceea ce priveste comportamentul cumparatorului de Black Friday, de la un la altul, Romania este o tara stabila, nu mai creste atat de mult, dar avem si tari marcate cu rosu, care au cresteri spectaculoase.Aici avem Elvetia, unde locul acestei tari era ocupat cu un an in urma de Japonia, de exemplu. De asemenea, pentru Franta, sarbatoarea de Black Friday a inceput sa devina un fenomen, la fel si Germania, Belgia si Olanda.In acest segment de analiza se observa ca Romania ramane stabila. In regiunea noastra, Romania este foarte stabila, an la an se afla cam in aceeasi zona, nu sunt fluctuatii majore, o crestere de 21% in 2017 fata de 2016.Polonia este pe un trend crescator, la fel si Bulgaria care inregistreaza un salt de 40%, respectiv Slovacia, cu 30%.Ungaria a crescut, anul trecut, la nivel de interes al user-ului. Acolo se intampla mai multe lucruri in piata. Exista un retailer care incearca sa isi preia aceasta sarbatoare si sa o impamanteneasca, dar lucrurile se asaza si acolo", a explicat, pentru AGERPRES, Oana Dumitrescu, Industry Manager Travel and Retail Google Romania.Conform cercetarii, cautarile online, in Romania, de Black Friday, au inregistrat, in 2017, un salt de 21% fata de aceeasi perioada din anul precedent.In acelasi timp, tendinta de a cerceta piata inainte de sarbatoarea cumparaturilor din noiembrie pentru alegerea cadoului potrivit a cunoscut un salt de 22% de la an la an, in timp ce interesul pentru shopping in week-end-ul de Black Friday a inregistrat o crestere de 62%."Cautarile de Black Friday nu scad dramatic a doua zi.. Oamenii se asteapta, in continuare, sa gaseasca promotii pe perioada week-end-ului si fac cautari legate de Black Friday. Ceea ce am remarcat anul trecut vs 2016 este ca perioada de dinainte are aceasta crestere de 22%, de luni pana joi.Ceea ce s-a intamplat peste week-end, in schimb, cand multi retaileri si-au prelungit ofertele, cautarile au crescut cu peste 60%. De aici, deducem ca exista un interes crescut pentru Black Friday si ne asteptam sa ramana si anul acesta", a explicat Dumitrescu.Analiza Google releva faptul ca Bucuresti ramane in topul cu cele mai multe cautari online de Black Friday (58,9% din total), urmat de Cluj-Napoca (9,5%), Iasi (8,9%), Timisoara (7,7%), Constanta si Brasov (cate 5,4%) si Ploiesti (4,2%)."Black Friday a devenit un fenomen si in Romania. Atunci, am inceput sa ne uitam mai atent la perioada asta si la ceea ce se intampla, pentru ca ne aliniem cumva la un trend global.Noi ii spunem acelei perioadei Query Peak, insemnand un spike global al cautarilor. Este evident perioada de dinainte de Sarbatori, cand toata lumea, din punct de vedere shopping, abuzeaza de fonduri pentru cadouri.Un comportament normal al user-ului este sa inceapa sa caute si sa faca research pentru cadouri, sa se inspire sau sa gaseasca de unde sa le ia. In noiembrie, exista cateva evenimente globale de acest fel, iar Black Friday este cel mai mare. Mai avem Single Days, care este in Asia, sau Cybe Monday Sale, care este in prima luni de dupa Black Friday, in SUA. Cu alte cuvinte, este o perioada plina de evenimente comerciale. Ne asteptam la Black Friday sa se dilueze cumva, dar nu s-a intamplat asa. Userii sunt in continuare interesati si vedem cautarile crescand de la an la an", a comentat reprezentanta Google Romania.Un aspect important scos in evidenta de studiul intocmit de Google este ca aproximativ 68% dintre cautarile de pe Internet care contin "Black Friday" sunt efectuate de pe telefoane mobile sau tablete. "Romania este una dintre tarile care conduce in aceasta zona si in tot ce tine de achizitia online, mobilul este un factor important pentru retaileri. Ca sa ne facem o imagine a faptului ca suntem lideri, spun ca procentul in Bulgaria este de 52%, in Cehia de 54% si in Polonia, cam tot la fel", a afirmat Oana Dumitrescu.In ceea ce priveste categoriile de produse pe care si le doresc romanii de Black Friday, anul trecut s-au consemnat majorari in cazul obiectelor vestimentare, cu un plus de 20%, urmate de Electrocasnice, Produse electronice, Produse de ingrijire personala si infrumusetare, dar si Home Audio&Video.Cu majorari de peste 50% al volumului de cautari de Black Friday, mobilierul pentru nou-nascuti si decoratiunile pentru camera celor mici au inregistrat un salt spectaculos de peste 200%, in 2017 fata de 2016. Cresteri relevante au mai fost consemnate la produsele de alimentatie pentru bebelusi, jucarii pentru nou-nascuti, electrocasnicele mari, produse pentru amenajarea gradinii, terasei sau curtii, mobilier de casa si decoratiunile interioare.La polul opus, cu scaderi de peste 35%, s-au situat tabletele, urmate de produsele bancare si de asigurari (-25%), laptopuri (in jur de minus 18%), produse de leasing auto, bijuterii, produse pentru ingrijirea parului, jucarii, console jocuri, software si carti&literatura.Studiul Google Romania releva ca, la nivel general, anul trecut, in Romania, cele mai cautate produse pe durata Black Friday au fost: telefoanele, televizoarele, iPhone, ceasurile si mobila.Potrivit datelor oficiale, vanzarile realizate in cadrul principalei campanii promotionale Black Friday au ajuns, in anul 2017, la aproximativ 200 de milioane de euro, reprezentand aproximativ 7% din vanzarile realizate in tot anul.Sintagma 'Black Friday' apare pentru prima data in articole publicistice ale vremii inca din secolul XIX, in Statele Unite ale Americii (SUA) . Asocierea sarbatorii promotiilor se face, la acel moment, cu criza financiara din 1869. Cea mai veche invocare cunoscuta sub numele de 'Vinerea Neagra', care se refera la cumparaturile facute in cea de-a doua zi dupa Ziua Recunostintei, a aparut intr-un buletin de relatii publice din anul 1961. Numele si originea sarbatorii sunt impamantenite in Philadelphia.In ianuarie 1966, se stabileste definitiv titulatura de 'Black Friday', prin care se deschide oficial sezonul de cumparaturi de Craciun in centrul orasului. Este momentul in care blocajele din trafic sunt masive, iar trotuarele devin neincapatoare.La nivel mondial, ultima zi de vineri din luna noiembrie da semnalul inceperii promotiilor de sarbatori, originea zilei cu mari reduceri de pret fiind in SUA, unde prima vineri de dupa Ziua Recunostintei marcheaza debutul cumparaturilor pentru Sarbatorile de iarna, iar retailerii ofera discounturi semnificative."Black Friday" a fost organizat pentru prima oara in Romania in 2011, iar 2015 a fost anul in care vanzarile online le-au depasit, pentru prima data, pe cele traditionale, valoarea cumparaturilor situandu-se la peste 100 de milioane de euro.Evenimentul dedicat cumparaturilor din 'Vinerea Neaga' este anuntat, in acest an, de catre majoritatea retailerilor din Romania, in mediul online si offline, pentru perioada 16 - 18 noiembrie, cu o saptamana mai devreme decat evenimentul traditional din SUA.