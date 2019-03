Google dedica un doodle special Zilei Internationale a Femeii

Printre cele care semneaza mesajele selectate de catre Google sa faca parte din doodle-ul de 8 Martie, se afla Frida Kahlo (artista din Mexic) care scrie: "Picioare? La ce mi-ar trebui, daca eu am aripi sa zbor?".Un alt mesaj este semnat de catre doctor Mae Jemison - astronaut, fizician, inginer, educator si antreprenoare americanca, care noteaza: "Nu te limita niciodata din pricina imaginatiei limitate a celorlalti", in timp ce mesajul scriitoarei din Germania, Emma Herwegh, este: "Nu te lega de nimic din lume, decat de propriul adevar suprem".Doodle-ul de la Google contine 13 mesaje, iar printre semnatare se mai afla: Yoko Ono (artista multimedia din Japonia), Beno Zephine (diplomata din India), Mary Kom (practicanta de box din India), Clarice Lipsector (romanciera braziliana), Zaha Hadid (arhitecta britanico-iraniana), Millicent Fawcett (scriitoare din Marea Britanie), Marina Tsvetaeva (poeta din Rusia), George Sand (romanciera franceza), Sanmao (romanciera, scriitoare si traducatoare din Taiwan), Chimamanda Adichie (scriitoare din Nigeria).Ziua Internationala a Femeii a fost mentionata pentru prima data de organizatiile sindicale la sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul secolului al XX-lea in America de Nord si in Europa.Aceasta celebrare a dobandit o dimensiune globala, in etape succesive. Astfel, in 1910, s-a hotarat ca Ziua Femeii sa fie sarbatorita in aceeasi zi peste tot in lume, in 1913 a fost aleasa data de 8 martie pentru aceasta sarbatoare, iar in 1977, ONU a proclamat Anul International al Femeilor.Perioada 1976 - 1985 a fost declarata Deceniul ONU pentru conditia femeii, in timp ce, in anul 1977, s-a adoptat, printr-o rezolutie a Adunarii Generale a ONU, Ziua Internationala a Femeii.