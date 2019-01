Google ia in calcul eliminarea sectiunii Google News din Europa, in urma unor legi controversate

Google a vorbit in repetate randuri cu privire la directiva UE privind drepturile de autor, a carei implicatie ar reglementa gigantul motor de cautari, cu privire la serviciul de stiri. O parte din directiva, numita articolul 11, ar cere ca Google si alte motoare de cautare sa plateasca taxe de licentiere editorilor atunci cand prezinta fragmente ale continutului lor in rezultatele cautarii."Un raspuns la noile norme propuse ar fi inchiderea serviciului de stiri in UE", a declarat Jennifer Bernal, managerul de politici publice pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa. Acesta a declarat pentru Bloomberg faptul ca Google nu va accepta sa plateasca aceste taxe si ca va inchide cel mai sigur sectiunea, dar decizia ar fi luata cu reticenta, releva raportul.Cu toate acestea, pe mai multe site-uri de stiri , Google a fost foarte vocal cu privire la aceasta directiva. Saptamana trecuta, Google a declarat ca experimenteaza o versiune a motorului sau de cautare care a respectat directiva, iar capturile de ecran ale serviciului au aratat o pagina cu rezultate goale fara imagini sau descrieri ale stirilor.In conditiile in care serviciile nu vor mai functiona asa cum trebuie, aducand rezultatele dorite companiei si utilizatorilor, serviciul se va inchide.Directiva UE privind drepturile de autor este ultimul exemplu de incercari de a alunga Google din Europa. Luni, un autor de reglementare francez a declarat ca Google a mai fost amendat cu 50 de milioane de euro (aproximativ 57 de milioane de dolari) pentru ca nu a dezvaluit in mod corespunzator utilizatorilor modul in care datele lor sunt colectate si utilizate pentru publicitatea vizata.Pedeapsa este cea mai mare impusa inca de Regulamentul UE privind protectia generala a datelor, o lege care a intrat in vigoare in mai, ceea ce le ofera cetatenilor europeni un control mai mare asupra informatiilor lor si a modului in care companiile o utilizeaza.Asadar, in urma unor astfel de pierderi, avem orice sansa ca Google sa se razgandeasca in ceea ce priveste testarea unor alte variante si sa inchida sectiunea de stiri definitiv pentru Europa.