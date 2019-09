Google implineste 21 de ani si marcheaza momentul printr-un doodle special

Conform portalului googleencyclopedia, Google Inc. este o corporatie americana multinationala care administreaza motorul de cautare pe Internet cu acelasi nume.Compania a fost fondata in anul 1998 de catre doi doctoranzi de la Universitatea Stanford, Larry Page si Sergey Brin.Google ofera o metoda simpla si rapida de gasire a informatiilor pe web, avand o baza de date despre peste 8 miliarde de situri web. La inceputul anului 2004, Google raspundea zilnic la mai mult de 200 milioane de consultari.Initial, compania a pornit cu o investitie de 100.000 de dolari care a venit din partea unuia dintre co-fondatorii companiei Sun Microsystems, Andy Bechtolsheim, in opinia caruia "un motor de cautare pe Internet poate revolutiona lumea".Numele "Google' reprezinta un joc de cuvinte de la "googol", neologism englez pus in circulatie de catre americanul Milton Sirotta in anul 1938, prin care acesta desemna numarul urias format din cifra 1 urmata de 100 de zerouri (10100).La sfarsitul anului 2007 a fost cotat drept cea mai puternica marca globala, dupa criteriul valorii in milioane de dolari (86,057 miliarde de dolari), dar si dupa modul de perceptie din partea utilizatorilor. Urmatoarele locuri in top erau ocupate de General Electric, Microsoft, Coca-Cola, China Mobile, IBM, Apple, McDonald's, Nokia si Marlboro, noteaza sursa citata.La ora actuala, compania a ajuns la peste 50.000 de angajati la nivel global, oferind o gama larga de produse si platforme populare precum Search, Maps, Ads, Gmail, Android, Chrome si YouTube.In octombrie 2015, Alphabet a devenit compania-mama a Google.