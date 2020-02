Google Maps implineste 15 ani: Un roman economiseste in medie trei ore pe an cu aceasta aplicatie

In Romania, Google Maps si-a facut aparitia prin versiunea localizata in aprilie 2010, iar primele imagini Street View din tara noastra au fost publicate pe Google Maps la finalul aceluiasi an. Extinderea acoperirii Street View pentru aproape toata Romania are loc in 2012, cand sunt preluate imagini inclusiv din zone de interes turistic, unde masina nu are acces.De atunci, acoperirea Street View din Romania s-a actualizat si extins constant: au fost adaugate imagini de pe apa (Dunare si Delta Dunarii), de sub pamant (Salina Turda) sau din muzee (Muzeul National Brukenthal) si cladiri (Palatul Parlamentului). In plus, an de an, versiunea Google Maps pentru Romania a fost fost actualizata cu cele mai noi functionalitati, de la Transit, in 2013, si pana la Live View, in 2019.Potrivit datelor Google, in Romania, doua treimi dintre utilizatorii de internet folosesc Google Maps cel putin o data pe luna, jumatatea dintre acestia pentru a obtine indrumari in timp ce se deplaseaza, pentru a nu se rataci si pentru evita blocajele in trafic sau intarzierile cu transportul public. In total, se estimeaza ca Google Maps ajuta o persoana din Romania sa economiseasca, in medie, trei ore pe an.In peste un deceniu si jumatate de activitate, Google Maps a cartografiat peste 220 de tari, iar numarul celor care folosesc aplicatia in fiecare luna, la nivel mondial, a depasit un miliard de persoane.La ora actuala, in aplicatie exista informatii despre mai mult de 150 de milioane de afaceri si locuri, in timp ce peste 58 milioane de km patrati de imagini din satelit la calitate ridicata acopera 98% din populatia globului.Datele companiei arata ca, in medie, peste un miliard de kilometri sunt parcursi zilnic cu ajutorul navigatiei Google Maps, in intreaga lume."Pana in prezent, Google a publicat peste 16 milioane de km de imagini in Street View. Pentru preluarea imaginilor au fost utilizate tot felul de mijloace, de la snowmobil, barca sau batiscaf si pana la oi, camile sau caruta cu cai (aceasta din urma a fost folosita chiar in Romania, pentru fotografierea localitatii Letea din Delta Dunarii, cu ajutorul organizatiei WWF Romania). Elementul cheie care s-a schimbat in identitatea vizuala a Google Maps este pin-ul - acel indicator grafic ce indica pozitia pe harta. Plecand de la noul pin, sigla Google Maps este si ea una noua. In plus, "festivitatile" aniversarii celor 15 ani includ si inlocuirea graficii actuale pentru navigare pe Google Maps cu o masina "de petrecere", imagine care va fi disponibila doar in perioada aniversarii (6-9 februarie)", se precizeaza in comunicatul citat.Odata cu aniversarea celor 15 ani de existenta ai Google Maps, au fost realizate o serie de reorganizari ale aplicatiei. Astfel, cu ajutorul a cinci tab-uri accesibile imediat din interfata Google Maps, utilizatorii pot explora o zona, pentru a gasi restaurante, concerte etc, pot calatori catre o destinatie - cu autoturismul, transportul in comun, pe jos etc, pot sa vada rapid locurile pe care le-au salvat in Google Maps, pot sa contribuie cu informatii, precum review-uri, poze, locuri care lipsesc etc, pot sa afle noutati, precum noi restaurante si pub-uri deschise in localitate, recomandari personalizate.La inceputul anului 2005, Google Maps oferea in principal indicatii de orientare catre destinatia dorita. Ulterior, noi functii si servicii au fost adaugate, respectiv: Google Earth (serviciu care foloseste imagini satelitare tridimensionale) si functia Transit (navigare cu ajutorul mijloacelor de transport in comun).In prima parte a anului 2007 au fost adaugate functia de trafic in timp real si Street View, serviciul care ofera imagini 360 de grade de la nivelul strazii.Prima aplicatie mobila Google Maps era lansata finele anului 2007, la inceput pentru Blackberry si Palm, iar mai apoi pentru Android (in 2008) si iOS (in 2012).Functia de navigare a aparut in anul 2009, in 2015 este introdusa functia de "offline maps", iar in 2019 Live View, functia de realitate augmentata, care ofera indicatii de orientare in cazul mersului pe jos.