Google Maps va include o noua functionalitate, de pronuntare in limba locala a locurilor vizitate

Astfel, noua tehnologie "Text-to-speech" de la Google detecteaza automat limba in care este setat telefonul, pentru a determina ce denumiri se traduc automat. De exemplu, daca telefonul este setat in engleza sau romana si cauti un loc specific din Tokyo, atunci noul buton va aparea langa adresa sau numele locului, pentru a putea obtine traducerea lui in timp real."Google Maps a facut calatoriile mai usoare. Hartile Google te ajuta sa ajungi in locul dorit, sa explorezi o zona inainte de a face o rezervare, sa gasesti restaurante in apropiere recomandate de localnici si sa citesti recenziile acestora, traduse automat.Un lucru care da batai de cap multora dintre cei care calatoresc in strainatate este pronuntarea numelor de strazi, localitati sau obiective turistice. Un lucru care se intampla destul de des daca te urci intr-un taxi sau vrei sa intrebi persoana pe strada informatii despre un anumit loc. Iar acest lucru nu se intalneste doar in tari din Asia, de exemplu, cu alfabet si fonetica foarte diferite, dar si cand calatorim mai aproape, in Europa.Nu e deloc usor sa pronunti nume de strazi precum Poleglych w Krzeslawicach din Cracovia sau Bischoflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer din Dingolfing (o localitate din zona Munchenului), sau a orasului Jaszalsoszentgyorgy din Ungaria", mentioneaza compania.Functionalitatea de traducere din Google Maps poate fi activata prin apasarea noului buton "speaker" care apare langa nume si adrese, iar aplicatia il va rosti. In plus, daca utilizatorul doreste sa continue conversatia in acea limba, Google Maps va face legatura imediat cu Google Translate.Numele si locurile pot fi pronuntate in 50 de limbi, de la albaneza si croata la cantoneza, coreeana sau japoneza, urmand ca numarul acestora sa creasca. In pachet este si limba romana, ceea ce va face mai usor pentru straini sa pronunte strada Stirbei Voda sau Lipscani.Noua functionalitate va fi disponibila incepand din noiembrie pe telefoanele care ruleaza sistemele de operare Android si iOS.Larry Page si Sergey Brin au fondat Google in anul 1998, iar de atunci compania a crescut la peste 50.000 de angajati la nivel global, oferind o gama larga de produse si platforme populare, precum: Search, Maps, Ads, Gmail, Android, Chrome si YouTube.In octombrie 2015, Alphabet a devenit compania-mama a Google.