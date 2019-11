Google va cumpara Fitbit pentru 2,1 miliarde de dolari

Fitbit a informat vineri ca a primit o oferta de 7,35 dolari pe actiune in numerar, ceea ce reprezinta o prima de 19% fata de valoarea inregistrata de titlurile Fitbit la inchiderea sedintei de joi.Actiunile Fitbit au inregistrat o crestere de peste 40% dupa ce luni Reuters a dezvaluit ca Google vrea sa preia producatorul de dispozitive portabile Fitbit.Desi Google a inceput sa concureze cu alte companii din sectorul tehnologiei care produc telefoane mobile inteligente, precum Apple Inc si Samsung Electronics Co Ltd, deocamdata nu are o oferta in domeniul dispozitivelor portabile.Preluarea Fitbit vine intr-un moment in care pozitia dominanta de care se bucura aceasta firma pe piata bratarilor de fitness este diminuata constant de ofertele mai ieftine venite din partea unor rivali precum chinezii de la Huawei Technologies Co Ltd si Xiaomi Corp.In luna iulie a acestui an, Fitbit si-a redus estimarile de venit pentru 2019, dand vina pe vanzarile dezamagitoare ale ultimului sau smartwatch, Versa Lite. Ulterior, in luna august, Fitbit a semnat un contract cu Guvernul din Singapore pentru a furniza bratari de fitness si servicii in cadrul unui program de sanatate care ar putea sa se extinda pana la un milion de utilizatori. Tot in luna august, Fitbit a lansat un nou smartwatch, Versa 2, care include asistentul vocal Alexa, precum si posibilitatea de a face plati online si stocarea de muzica pe dispozitiv.