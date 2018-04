O echipa de stagiari la Facebook si Google ii ajuta pe elevii romani sa simuleze Bac-ul la Informatica

Dupa finalizarea simularii, participantii la ineditul proiect vor putea verifica in timp real cum s-au descurcat, ce nota ar fi obtinut la aceasta proba, care sunt intrebarile la care au gresit si variantele corecte.De asemenea, organizatorii vor posta si un clasament virtual, ca elevii sa isi poata compara performantele scolare si in functie de ceilalti colegi care au sustinut simularea pe www.wellcode.ro Problemele pe care acestia le vor rezolva vor fi similare, ca topic si grad de dificulate, cu cele care au fost sustinute in trecut la examenul de Bacalaureat la Informatica, pentru elevii care au urmat specializarea informatica intensiv. Inscrierile au inceput deja, iar primii 1.000 de elevi inscrisi vor beneficia de testare gratuita."Informatica este un domeniu de viitor care ne schimba vietile si cred ca pentru a te pregati la aceasta specializare este nevoie sa nu te rezumi doar la manuale si culegeri, ci sa exersezi direct la calculator.Chiar daca lucrezi ore in sir dintr-un manual sau culegere, este foarte greu sa-ti dai seama daca solutiile tale sunt 100% corecte.De multe ori vei avea nevoie sa apelezi la ajutorul unui profesor pentru a ti le corecta si pentru a te sfatui cum le-ai fi putut rezolva mai bine.De regula, profesorii de informatica sunt destul de ocupati cu sarcinile curente pe care le primesc in catedra si reusesti sa te intalnesti cu el de maxim 2 ori pe saptamana si tot va trebui sa mai astepti alte cateva zile pentru a primi clarificari la lucrurile pe care nu le intelegi sau pentru a invata cum sa rezolvi unele probleme.In plus, ar fi si absurd ca sa ai pretentia ca un profesor sa stea zi de zi langa tine si sa te ajute.Noi am decis sa oferim o solutie mult mai pratica, mai viabila pentru toti elevii, dar si pentru toti pasionatii de IT din Romania, care sa le permita sa invete diverse probleme, sa exerseze programarea si sa se consulte cu alti pasionati ai acestui domeniu atunci cand lucrurile devin neclare.In noul nostru modul de pe www.wellcode.ro, lansat special pentru elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica, am colectat peste 100 de lectii si probleme, care sa te ajute sa te pregatesti mai bine pentru examenul maturitatii si pentru o viitoare cariera in IT", explica Petru Trimbitas, unul dintre coordonatorii proiectului WellCode.Fiecare notiune noua va fi explicata folosindu-se exemple din viata reala, astfel incat beneficiarii cursurilor online sa inteleaga unde se pot aplica aceste cunostinte nou invatate.Dupa fiecare lectie pe care cursantul a parcurs-o, acesta isi va evalua cunostintele printr-un examen de tip grila, iar in cazul in care a raspuns gresit la anumite intrebari platforma nu il va "pedepsi", ci va avea ocazia sa reciteasca acele parti din curs pe care nu le-a inteles si sa le aprofundeze mai bine.Specialistii in educatie si antreprenoriat sunt de parere ca elevii, dar nu numai, isi indreapta atentia tot mai mult catre platforme de invatare online, datorita multiplelor lor avantaje si beneficii.In primul rand, pe platforme educationale, precum www.wellcode.ro, nu esti constrans de un orar anume si nu primesti o norma anume de invatare. Poti invata cand vrei, cat vrei si primesti ajutor exact cand ai nevoie, in comparatie cu meditatia traditionala cand depinzi de orarul profesorului, de disponibilitatea lui de a iti oferi sprijin, iar raspunsurile la prezumtivele intrebari vor veni abia la cursul din saptamana viitoare.In acelasi timp, este destul de dificil sa gasesti un profesor de Informatica bun care sa isi faca timp sa te pregateasca, in schimb, pe WellCode, continutul este conceput si revizuit de o echipa cu peste 5 ani de experienta in pregatirea elevilor, echipa cu un background profesional impresionant si cu stagii de practica la companii precum Facebook sau Google.Nu in ultimul rand, platforma iti evalueaza automat programele scrise, oferindu-ti mai multe exemple si solutii pentru a fi sigur ca acesta este corect, iar apoi vei primi sfaturi pentru a imbunatati calitatea codului. Ca o comparatie, profesorul de la clasa iti va comunica unde puteai face mai bine, dar fara sa iti ofere o paleta larga de optiuni.Platforma este dezvoltata de o echipa formata din tinerii IT-isti, care au realizat intershipuri la companii de top din strainatate, precum Google sau Facebook si au pregatit olimpici care au obtinut zeci de medalii la competitii nationale.Petru Trimbitas a fost intern la Facebook si Palantir, are 6 ani de experienta in predarea informaticii in mediul online si este medaliat la olimpiadele nationale de informatica in liceu.De cealalta parte, colega lui, Bianca Ioana Costin, a participat la doua sesiuni de intership la compania Google, are 4 ani de experienta in predarea informatii in mediul virtual si este sefa de promotie la sectia Informatica-Engleza de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. Pentru realizarea platformei, cei doi IT-isti au fost sprijiniti de alti 8 colegi, toti de asemenea cu experienta si rezultate deosebite in domeniu.Proiectul a luat nastere din dorinta IT-istilor de a schimba mentalitatea invatamantului romanesc, cel putin in domeniul Informaticii, care are nevoie de modernizare continua.In septembrie 2017, a fost lansat primul modul cu ajutorul caruia multi cursanti care nu detineau notiunile de baza au inregistrat progrese vizibile, iar la ora actuala platforma contine doua module, peste 200 de lectii si probleme si peste 20.000 de membri inregistrati.