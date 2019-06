Bucuresti, alaturi de Moscova si Istanbul pe primele locuri in Europa la blocajele in trafic (TomTom)

La nivel global, Bucurestiul s-a situat pe locul 11 in 2018, dupa ce in 2017 a fost pe locul zece. In medie, soferii din Bucuresti irosesc cu 48% mai mult timp blocati in trafic, fata de o medie de 65% in Mumbai (India), 63% in Bogota (Columbia), 58% in Lima (Peru), 58% in New Delhi (India) si 56% in Moscova (Rusia) . Mumbai, Bogota, Lima, New Delhi si Moscova sunt cele mai aglomerate cinci orase din lume, conform TomTom.In Europa, cele mai cele mai aglomerate cinci orase sunt Moscova, Istanbul, Bucuresti, Sankt Petersburg si Kiev. De asemenea, Bruxelles, Londra si Paris sunt pe locurile 11, 12 si 13.In America de Nord, cele mai aglomerate orase sunt Mexico City, Los Angeles, Vancouver, New York si San Francisco.In ultimul deceniu au sporit blocajele in trafic pe plan global si aproape 75% din orasele incluse in clasamentul TomTom au devenit mai aglomerate sau si-au mentinut congestia in perioada 2017 - 2018, doar 90 de orase inregistrand un declin.O metoda de reducere a blocajelor inregistrate in trafic o reprezinta restrictionarea folosirii autovehiculelor. Interzicerea unor masini in anumite zile a fost implementata cu succes in orase ca Manila, Mexico City, Bogota si Beijing. Decizia Londrei de a introduce o taxa pentru vehiculele care circula in zonele aglomerate a avut un efect similar.Alte orase, cum ar fi Dhaka, Jakarta, Lahore sau cele din China si India si-au extins reteaua de metrou, dar analistii avertizeaza ca ar putea sa nu fie suficient pentru decongestionarea traficului.Al optulea raport ''TomTom Traffic Index'' a analizat datele privind traficul urban din 403 de orase din 56 de state de pe sase continente.