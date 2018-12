Cati kilometri de autostrazi are Romania, la sfarsit de 2018: Cu 100 mai multi decat in 2017

Astfel, la final de 2018, Romania se poate "lauda" cu o retea de autostrazi de 807 kilometri.Anul 2018 marcheaza schimbari in managementul celor mai importante companii aflate in subordinea Ministerului Transporturilor - CFR Calatori, CFR SA, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, Metrorex, TAROM - in unele cazuri chiar de doua ori (CNAB).Sfarsitul anului 2018 "prinde" Ministerul Transporturilor cu un ministru demisionar, dupa ce presedintele Klaus Iohannis nu a vrut sa semneze decretul de numire al lui Mircea Draghici, propus de PSD pentru a fi ministru al Transporturilor in locul lui Lucian Sova.Premierul Viorica Dancila declara la inceputul lunii decembrie ca seful Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) "pleaca acasa" daca pana pe 31 decembrie nu sunt finalizati 100 de kilometri de autostrada.In acest context, pe 14 decembrie 2018, a fost deschisa in sfarsit circulatia rutiera pe inca 6,5 kilometri din autostrada A3 de la Soseaua de Centura pana in zona Petricani, dupa ce reprezentantii CNAIR au receptionat lucrarile la "ciotul de 3 kilometri", respectiv sectorul de autostrada Bucuresti - Ploiesti, Nod Centura Bucuresti si Nod Moara Vlasiei. Cei 3,3 kilometri s-au adaugat altor circa 3,2 kilometri deja finalizati, din apropierea strazii Popasului si pana la Centura.De asemenea, pe 12 decembrie, CNAIR a dat in folosinta doua din cele patru tronsoane ale autostrazii Ungheni - Campia Turzii, situate intre Ungheni si Iernut (Ungheni - Ogra si Ogra - Iernut), cu o lungime totala de circa 14 kilometri. In plus, pe 28 septembrie, au fost receptionate lucrarile de la Podul Gilau peste Somesul Mic si s-a deschis traficul pe inca 9,6 kilometri de autostrada. Intrucat podul, in lungime de 320 metri, face legatura intre Gilau si Nadaselu, odata cu deschiderea traficului pe acest sector de autostrada, conducatorii auto pot circula pe o lungime de 61 de kilometri, intre Campia Turzii si Nadaselu.De altfel, pe 30 iulie 2018, a mai fost deschisa circulatia pe 29 de kilometri (loturile 3 si 4) din autostrada Sebes - Turda.De asemenea, CNAIR a semnat in 2018 contractul de executie a tronsonului Autostrazii Transilvania de la granita cu Ungaria, termenul de finalizare fiind luna martie 2020. Astfel, prima portiune de la granita cu Ungaria a Autostrazii Transilvania, in lungime de 5,35 kilometri, ar urma sa fie finalizata in martie 2020. Acest tronson, numit lotul 3 al Autostrazii Bors - Suplacu de Barcau, se intinde intre localitatile Biharia si Bors, pe o zona de campie, pana la granita romano-ungara, intersectand la nord de comuna Biharia drumul national DN19 (Oradea-Satu Mare).Tot la capitolul autostrazi, ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat la inceputul lunii decembrie ca la nivelul MT se analizeaza trei variante de autostrada care ar urma sa lege Ardealul de Moldova, desi Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a aprobat o lege pentru constructia autostrazii A8 Targu Mures - Iasi."Inainte de a fi puse in discutie legi privind realizarea de autostrazi, inca din vara acestui an am inceput de o maniera profesionista sa lucram la proiectul care priveste legatura pe autostrada dintre provincia Moldova si Ardeal. Astazi avem concluzii si am ales ca aceste evaluari sa fie facute exclusiv de expertii Jaspers si BEI PASSA", a spus el.Sova a subliniat ca acorda o importanta deosebita legii care a fost promulgata de curand privind conexiunea intre Moldova si Ardeal pe autostrada A8, insa concluziile tehnice arata ca se desprind si alte solutii."Urmeaza ca la nivelul companiei de drumuri va incepe reevaluarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures - Targu Neamt si va fi depusa la ANAP si un proiect de licitatie pentru studiul de fezabilitate si proiect tehnic pentru autostrada Bacau-Brasov. Va recomand si sper ca toata opinia publica sa analizeze cu atentie aceste documente. O repet: ambele proiecte sunt atacate de Ministerul Transporturilor, ambele proiecte au semnificatia lor, nu se concureaza intre ele cel putin politic, sigur ca din punct de vedere administrativ si al eficientei, in functie de studiile de fezabilitate vor fi implementate mai repede", a aratat Sova.La randul ei, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat pentru AGERPRES ca autostrada Targu Mures-Iasi-Ungheni, numita Autostrada Unirii, poate fi eligibila pentru cofinantare din fondurile europene structurale si de investitii, fiind responsabilitatea autoritatilor romane sa pregateasca un proiect in acest sens.Un alt proiect important este Drumul Expres Pitesti-Craiova. Pe 3 decembrie, conducerea CNAIR si reprezentantii firmelor care au castigat licitatiile au semnat la sediul Consiliului Judetean Dolj contractele de proiectare si executie a tronsoanelor 1 si 2 din Drumul Expres Pitesti-Craiova. Cu acest prilej, directorul general al CNAIR, Narcis Neaga, a declarat ca, in urma contestatiilor in instanta, tronsoanele 3 si 4 ale acestui drum expres vor fi relicitate, dupa ce firma care a contestat licitatia a castigat.Mici pasi incep sa se vada si in ceea ce priveste infrastructura din Moldova, inexistenta la capitolul autostrazi, iar contractul de servicii "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Focsani - Bacau" a fost parafat de CNAIR si Consitrans pe 14 noiembrie 2018. Astfel, studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru drumul de mare viteza Focsani - Bacau vor fi intocmite de societatea Consitrans, valoarea contractului fiind de aproximativ 20,1 milioane de lei, fara TVA.Tot cu Consitrans, CNAIR a semnat contractele de elaborare a studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice pentru drumurile de mare viteza Ploiesti-Buzau si Buzau-Focsani. Valoarea contractelor este de 12,278 milioane de lei, fara TVA, pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru drumul de mare viteza Ploiesti - Buzau si de 13,933 milioane de lei, fara TVA, pentru Buzau - Focsani.Compania de Drumuri a dat in folosinta in 2018 doua centuri ocolitoare, Carei si Caracal (dupa sapte ani de la inceperea lucrarilor) si a semnat contractele de proiectare si executie pentru VO Timisoara, Barlad, Sf. Gheorghe.Totodata, la 1 octombrie a inceput constructia Variantei Ocolitoare Suceava, iar lucrarile ar trebui sa fie finalizate in 9 luni. Executia Variantei Ocolitoare Suceava a fost intrerupta in anul 2014, ca urmare a rezilierii contractului precedent, din cauza inactivitatii fostului constructor.Pe de alta parte, CNAIR a receptionat 103 autobasculante Ford 3542D cu lama si raspanditor, in baza unui contract de achizitie in valoare de aproximativ 9,8 milioane de euro, fara TVA, care include si un pachet de servicii asociat ce se va derula pe parcursul urmatorilor doi ani. Cele 103 utilaje vor intra in dotarea directiilor regionale de drumuri si poduri din Bucuresti, Constanta, Craiova, Brasov, Iasi, Timisoara si Cluj, intarind astfel capacitatea acestora de a desfasura in regie proprie inclusiv actiuni de deszapezire pe autostrazile si drumurile nationale din Romania.CNAIR a mai achizitionat anul acesta 19 freze de asfalt in valoare de 7,942 milioane de lei fara TVA, aceasta achizitie inscriindu-se in planul de retehnologizare a companiei, demarat in anul 2014. Acesta prevede redotarea companiei cu o noua gama de masini si utilaje specifice lucrarilor de reparatii si intretinere a drumurilor. Planul pus in aplicare prin Directia de Mecanizare presupune achizitionarea anuala si etapizata a mai mult de 1.000 de masini si utilaje.Ministerul Transporturilor a transmis Comisiei Europene proiecte majore in valoare de circa 4,6 miliarde euro, cel mai recent fiind proiectul privind zona orbitala a Capitalei. Astfel, MT, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a transmis CE, pe 28 noiembrie, proiectul major "Infrastructura integrata pentru zona orbitala a Municipiului Bucuresti".Acesta este al paisprezecelea proiect major transmis de Organismul Intermediar la Comisia Europeana totalizand aproximativ opt miliarde de euro, din care fonduri de la UE de circa 4,6 miliarde de euro.De asemenea, Ministerul Transporturilor a transmis CE proiectul privind realizarea infrastructurii de centura a Municipiului Bucuresti, care va costa 7,3 miliarde de lei si va fi functionala in anul 2024. Din valoarea totala, 5,8 miliarde de lei reprezinta finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.Ministerul Transporturilor a emis, pe 19 decembrie, autorizatia de incepere a lucrarilor de construire la infrastructura podului suspendat peste Dunare in zona Braila, un proiect de asemenea foarte vechi, durata de executie prevazuta fiind de 17 luni de la data demararii efective a lucrarilor.Lucrarile la acest obiectiv de investitii presupun mai multe etape. In prima etapa, se vor executa cele doua turnuri ale podului, pe malul Dunarii (fundatii si elevatii), in zona judetelor Tulcea si Braila, precum si primele lucrari la zona de ancoraj a podului, situata in judetul Tulcea. Acestea reprezinta partea cea mai importanta a infrastructurii podului suspendat peste Dunare in zona Braila pentru ca de cele doua turnuri de sustinere se va lega toata suprastructura podului.Pentru exproprierile de pe traseul podului suspendat peste Dunare, considerat cel mai mare proiect de infrastructura rutiera de dupa Revolutie, vor fi acordate peste 10 milioane de lei. Cea mai mare parte din suma va fi achitata pentru exproprierile din judetul Braila, respectiv 9,87 milioane lei, restul de 0,478 milioane lei fiind alocate judetului Tulcea.