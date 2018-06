Ce schimbari se vor petrece in economia romaneasca de la 1 iulie

Astfel, pentru urmatorul an, adica pana la 30 iunie 2019, consumatorii de electricitate vor plati mai putin cu 3,53% decat acum catre furnizorii de ultima instanta, dupa cum a decis Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).O alta modificare din sectorul energetic este introducerea, de la 1 iulie, a furnizorului de ultima instanta optional. Aceasta dupa ce ANRE a demis desemnarea Enel Energie Muntenia in calitate de furnizor de ultima instanta optional (FUI optional), pentru zonele de retea Moldova, Oltenia, Muntenia Nord, Transilvania Nord si Transilvania Sud.Mai exact, consumatorii din aceste regiuni pot schimba furnizorul lor traditional (CEZ pentru Oltenia, E.ON pentru Moldova si Electrica pentru Transilvania si Muntenia Nord) cu Enel, pentru a obtine un pret mai mic cu 0,3%, dar fara a iesi in piata libera.Este pentru prima data cand acest lucru este posibil in Romania. Astfel, se creeaza o competitie si pe piata reglementata de energie, iar oamenii pot alege compania care le ofera cel mai mic pret.Tot incepand cu 1 iulie, Guvernul a decis majorarea punctului de pensie de la 1.000 lei, la 1.100 lei. De asemenea, indemnizatia sociala pentru pensionari se va majora de la 520 lei, la 640 lei. De la 1 ianuarie 2021 punctul de pensie ar urma sa ajunga la valoarea de 1.775 lei, echivalentul a 45% din salariul mediu.De asemenea, plata pensiilor prin CN Posta Romana se va efectua incepand din luna iulie in intervalul 1-15 ale lunii, potrivit datelor furnizate la solicitarea AGERPRES de Casa Nationala de Pensii Publice. In ceea ce priveste plata pensiilor in conturile bancare, aceasta nu se modifica.De la 1 iulie va fi operational Oficiul National pentru Achizitii Centralizate, creat la nivelul Ministerului Finantelor Publice, prin comasarea cu o alta structura existenta la nivelul Ministerului Sanatatii, potrivit unui anunt al ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici.