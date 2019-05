Eurostat: Romania se numara printre tarile cele mai sarace din UE

In contrast, rate de sub 3% au fost inregistrate anul trecut in Suedia (1,1% in 2017), Luxemburg (1,2% in 2017) si Olanda (2,4%).Conform Eurostat, persoanele care se confrunta cu deprivarea materialapentru cel putin patru puncte din urmatoarele:Datele pe 2018 reflecta continuarea tendintei de scadere a procentului de cetateni din UE care se confrunta cu deprivarea materiala severa, de la nivelul de varf de 9,9% in 2012.In medie, rata de deprivare materiala severa a scazut in UE cu 0,4 puncte procentuale in 2018, de la 6,6% in 2017. In mod similar, in majoritatea statelor pentru care sunt disponibile datele pentru 2018, procentul de cetateni care se confrunta cu deprivarea materiala severa a scazut comparativ cu 2017, exceptiile fiind Finlanda (unde a crescut cu 0,7 puncte procentuale, de la 2,1% in 2017 la 2,8% in 2018), Franta (unde a crescut cu 0,6 puncte procentuale, de la 4,1% in 2017 la 4,7% in 2018), Marea Britanie (unde a crescut cu 0,5 puncte procentuale, de la 4,1% in 2017 la 4,6% in 2018) si Danemarca (unde a crescut cu 0,3 puncte procentuale, de la 3,1% in 2017 la 3,4% in 2018).Cele mai mari scaderi s-au inregistrat in Bulgaria (de la 30% in 2017 la 20,9%, sau minus 9,1 puncte procentuale), Grecia (de la 21,1% la 16,7%, sau minus 4,4 puncte procentuale) si Ungaria (de la 14,5% la 10,1%, sau 4,4 puncte procentuale) .