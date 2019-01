Fiecare copil are acum un cont la Trezorerie. Pentru 1.200 de lei depusi anual, statul promite o prima de 600 de lei

Contul este deschis pe numele copilului, automat, la unitatile Trezoreriei Statului, fara a fi necesara o cerere din partea unuia dintre parinti, din partea reprezentantului legal al copilului sau a imputernicitului acestuia.Conform OUG nr. 104/2018, publicata in Monitorul Oficial din 4 decembrie 2018, in contul individual de economii Junior Centenar se pot depune de catre reprezentantul legal al titularului sau de catre alte persoane, oricand, sume de bani in lei, prin virament, mandat postal prin oficiile Companiei Nationale "Posta Romana" - sau in numerar prin casieriile unitatilor Trezoreriei Statului.Sumele existente in contul individual de economii Junior Centenar nu pot face obiectul unei tranzactii, nu pot fi cesionate sau gajate, sub sanctiunea nulitatii actelor respective.In plus, "Prima de la stat de 600 de lei pe an va fi virata doar la scadenta depozitului, adica la implinirea varstei de 18 ani a minorului, pentru toti anii in care au fost depuse sume de minimum 1.200 de lei pe an. Cu alte cuvinte, banii nu vor fi trimisi anual in contul copiilor, ci abia la finalul perioadei de economisire", scrie EduPedu "Incepand cu anul 2019, titularii de cont beneficiaza de o prima de stat in valoare de 600 de lei anual pana la implinirea varstei de 18 ani, cu conditia ca suma depusa in anul respectiv in cont sa fie de minimum 1.200 lei. In cazul in care la finele anului calendaristic suma depusa in anul respectiv este mai mica decat suma minima de 1.200 lei, titularul contului nu beneficiaza de prima de stat, dar pentru soldul contului se acorda dobanda. Sumele depuse anual in cont nu vor putea depasi un plafon maxim reprezentand echivalentul in lei al valorii de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent. Titularul contului beneficiaza de prima de stat numai pentru suma minima de 1.200 lei. Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire in care s-au efectuat depunerile, mai putin pentru anul in care titularul implineste varsta de 18 ani. Prima de stat se plateste in contul individual de economii Junior Centenar, la scadenta depozitului, cumulat pentru anii in care s-au efectuat depuneri", se precizeaza in ordonanta.In cazul copiilor ocrotiti prin serviciile publice si private specializate pentru protectia copilului, depunerea anuala minima de 1.200 lei se efectueaza din bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale in luna decembrie a fiecarui an, pe baza situatiilor certificate si transmise de autoritatea tutelara la minister, iar in cazul in care copiii sunt adoptati, incepand cu data adoptiei, depunerea sumei anuale minime de 1.200 lei revine adoptatorilor.Sumele depuse in contul individual de economii Junior Centenar, cu exceptia sumelor reprezentand prima de stat, sunt purtatoare de dobanda. La soldul contului se aplica o rata de dobanda al carei nivel se stabileste la 3% pe an. Dobanda se calculeaza si se plateste, la scadenta depozitului, cand titularul contului implineste varsta de 18 ani. Dobanda se va asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin bugetul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, al carei presedinte are calitatea de ordonator tertiar de credite, iar veniturile sub forma de dobanzi si prima de stat inregistrate in acest cont nu sunt impozabile.Sumele existente in contul individual de economii Junior Centenar pot fi retrase inainte de implinirea de catre titular a varstei de 18 ani doar in cazul achitarii cheltuielilor de sanatate pentru tratarea titularului contului in cazul bolilor cu risc de deces al acestuia, respectiv boli infectioase, boli rare, afectiuni oncologice, malformatii congenitale, boli hematologice, diabet, accidente domestice si intoxicatii, in cazul achitarii cheltuielilor pentru suportul serviciilor medico-sociale de care beneficiaza titularul contului cu tulburari pervazive de dezvoltare, respectiv in cazul achitarii cheltuielilor de recuperare medicala complexa psihoneuromotorie sau in cazul decesului titularului contului.