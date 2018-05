Pentru achizitiile publice mai mici de 1.000 de euro va fi suficient un bon sau o chitanta

"In urmatoarele doua saptamani, Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta si o hotarare pentru a simplifica procedurile de achizitie publica. Vom aduce claritatea mult asteptata de toata lumea si vom modifica acele prevederi care si-au dovedit ineficienta in cei doi ani de la transpunerea directivelor europene", a spus reprezentantul ANAP.El a aratat ca exista inclusiv acordul Comisiei Europene, intr-un document in care sunt recunoscute eforturile de simplificare in linie cu directivele comunitare.Puscas a enumerat cateva noutati: "Modificam pentru autoritatile contractante acea strategie de achizitii publice pe care toata lumea o blama pe buna dreptate, pentru ca nu a adus niciun beneficiu, si vom spune in noul text ca sub 125 de milioane cheltuieli de capital nu mai sunteti obligati sa faceti aceasta strategie anuala de achizitii publice. In plus ne-am dat seama ca notificarea prealabila nu a adus reducerea numarului de contestatii. Introducem o cautiune pentru calea administrativa de atac, insa am rescris-o si am regandit-o si in principiu va functiona ca un depozit pe care contestatarul va fi nevoit sa il constituie, care va sta la dispozitia CNSC pana la emiterea primei decizii".Alte modificari vor veni in sprijinul celor care au achizitii de valoare redusa."Pentru achizitiile foarte mici, sub 1.000 de euro, adica 4.500 de lei, nu va trebuie nimic decat un bon sau o chitanta, apoi am mai pus un prag intermediar pentru care sunteti obligati sa aveti cel putin dovada ca ati consultat cel putin un operator economic cand ati stabilit cat costa ce doriti sa cumparati, iar pentru pragul aproximativ egal cu 60.000 pentru lucrari si 100.000 de lei pentru bunuri si servici sa faceti dovada ca ati trimis catre trei operatori solicitari, nu dovada ca aveti trei oferte, nu revenim la logica de acum 10-15 ani", a continuat oficialul ANAP.Asociatia Parteneriat pentru Proiecte si Fonduri Europene (APPFE) si Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC) a organizat marti o conferinta privind impactul legislatiei in domeniul achizitiilor publice asupra derularii proiectelor finantate din fonduri europene si nationale.