Jianu (CNIPMMR): Pentru a avea o natiune tehnologizata, avem nevoie de un sistem bine pus la punct, de Guvern si de mediul privat

"Acest demers este unul eminamente al domeniului privat, dar asa cum spunea si domnul presedinte (Klaus Iohannis, n.r.), pentru a exista o natiune tehnologizata, o Romania Tech Nation, avem nevoie de un sistem, avem nevoie de toti actorii, avem nevoie de Guvern, de mediul privat pentru a crea acest sistem. Educatia in tehnologie este extrem de importanta, dar si educatia in antreprenoriat, pentru a crea noi generatii de antreprenori. Sunt si alte instrumente pe care noi le propunem, instrumente privind finantarea, cum e Romania Digitala, instrument care se va regasi in viitoarea perioada programatica 2021-2027 si va finanta domenii precum inteligenta artificiala, cybersecurity, competente digitale avansate sau transformarea digitala. Avem un al treilea proiect, o a treia propunere la care eu tin personal si pe care am intitulat-o generic "Destination Romania", un proiect prin care sa atragem alaturi nu numai cercetatorii si oamenii valorosi din aceasta tara, dar si talentele din alte tari. De ce nu, sa ne pozitionam ca un hub de atragere pentru talente antreprenoriale in tehnologie sau in cercetare-dezvoltare-inovare", a spus Jianu.Marti, la Aula Universitatii Politehnica Bucuresti, s-a lansat "Romania Tech Nation", o initiativa a Consiliului National al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR), impreuna cu Banca Comerciala Romana, eveniment desfasurat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei."Romania Tech Nation" reprezinta un proiect multianual cu evenimente policentrice, al carui obiectiv principal este impulsionarea transformarii Romaniei prin tehnologie.In viziunea CNIPMMR, primul pas pentru realizarea acestui obiectiv este coagularea actorilor-cheie in trei directii strategice: ecosistemul antreprenorial, ecosistemul de educatie antreprenoriala si politicile publice, cu obiective tactice anuale, respectiv strategice in 5 si 10 ani.