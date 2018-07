Oamenii de afaceri reactioneaza: Modificarea codurilor penale afecteaza obiectivele asumate ale Romaniei

"Cascada de initiative legislative controversate, include anumite proiecte legislative care au fost aprobate astazi (miercuri, 4 iulie 2018, n.r.) in Parlament.Motivarea acestor initiative legislative este fara o logica fundamentata din punct de vedere economic si social, acestea fiind totodata in mod evident partizane.Exemple precum cel privind anularea obligatiilor de respectare a guvernantei corporative de catre companiile de stat, lasa loc pentru abuzuri, politizarea managementului si lipsa de responsabilitate cu privire la folosirea fondurilor publice.Asistam in ultimele 18 luni la o mobilizare fara precedent a decidentilor in jurul unor teme periferice din punct de vedere al urgentei si importantei pentru Romania si romani, in timp ce prioritati nationale, precum educatia, sanatatea, infrastructura, nu au depasit stadiul de 'strategii de sertar'.Desi aceste initiative sunt argumentate la nivel declarativ prin grija fata de cetatean, de fapt, acestea adancesc nesiguranta cetatenilor si neincrederea mediului privat", se arata intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.Potrivit comunitatii de afaceri, "insistenta in directia modificarilor legislatiei penale, in pofida valului de reactii din partea societatii si a avertismentelor partenerilor internationali, creeaza un climat de neincredere care afecteaza obiectivele asumate ale Romaniei: sa fie un partener de incredere al NATO si UE, sa adere la OECD si sa creeze bunastare cetatenilor sai"."Aceste masuri si modul in care ele sunt adoptate in mod unilateral erodeaza credibilitatea Romaniei, scad apetitul pentru investitii, cresc costurile pentru imprumuturile din sectoarele public si privat si, nu in ultimul rand, pericliteaza stabilitatea macroeconomica obtinuta cu mult efort. Este nedemn ca, in anul Centenarului sau, prioritatile agendei publice si legislative ale Romaniei sa fie dominate de subiecte care pun in pericol prezentul si viitorul sau si al romanilor", atentioneaza reprezentantii celor patru entitati.Miercuri, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a subliniat, la randul sau, ca modificarile Codului penal creeaza un dezavantaj major mediului de afaceri prin dezincriminarea neglijentei in serviciu."Legiferarea modificarilor aduse Codului penal si dezincriminarea neglijentei in serviciu poate aduce prejudicii majore mediului de afaceri tinand cont ca statul este cel mai mare contractor in economie. Nu intelegem de ce definirea abuzului in serviciu face referire doar la obtinerea de foloase pentru un functionar public pentru sine si pentru rude de pana la gradul doi. Problema noastra cea mai importanta nu este neaparat obtinerea unui folos, ci pur si simplu crearea unui dezavantaj. Pentru ca abuzul in serviciu poate insemna crearea unui dezavantaj pentru un operator economic. In moment in care un functionar public nu ofera o informatie publica sau refuza semnarea unui contract, sau angajati ai ANAF decid blocarea contului unei companii, se creeaza un impact negativ asupra mediului economic", a precizat Florin Jianu.Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania a subliniat ca operatorul respectiv, din necunoastere sau reaua vointa a unui functionar public, poate ajunge intr-o situatie de faliment care afecteaza salariatii sai si membrii familiei. Acesta apreciaza ca functiile pe care le are statul, in special cele de control, pot fi grav distorsionate prin redefinirea abuzului in serviciu, "intr-un sens sau in altul, prin crearea de avantaje sau de dezavantaje".Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul privind modificarea Codului penal, cu 167 de voturi "pentru", 97 ''impotriva'' si 19 abtineri.In acest context, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va contesta la Curtea Constitutionala atat Codul penal, cat si Codul de procedura penala."Despre continutul Codului penal modificat voi avea o prezentare mai lunga atunci cand voi contesta la CCR acest act normativ. De asemenea, este bine de stiut ca si Codul de procedura penala, la care m-am referit acum cateva zile, este in pregatire pentru a fi contestat la CCR. Modificarile care s-au facut in buna masura sunt fie inutile, fie chiar toxice si daunatoare si am de gand sa folosesc toate instrumentele constitutionale pentru a contesta aceste doua acte normative - Codul penal si Codul de procedura penala", a spus Iohannis, la Cotroceni.Iohannis a afirmat ca adoptarea Codului penal este un eveniment de-a dreptul revoltator, subliniind ca ceea ce se intampla reprezinta dictatura majoritatii.