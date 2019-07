Programul Tezaur continua: Cum vor autoritatile sa finanteze deficitul bugetar si datoria publica din banii populatiei

Potrivit Prospectului de emisiune publicat de Ministerul Finantelor, valoarea nominala a unui titlu este 1 leu. Pentru titlurile cu scadenta la un an dobanda este 3,50%, pentru cele cu scadenta de doi ani dobanda urca la 4%, pentru cele pe 3 ani - 4,5%, iar pentru titlurile pe 5 ani - 5%.Subscrierile pot fi realizate pana pe 31 iulie 2019 prin intermediul subunitatilor postale din reteaua Posta Romana si prin Trezorerie.In mediul urban, subscrierile realizate prin reteaua Posta Romana se incheie cu o zi mai devreme, iar in mediul rural cu doua zile mai devreme.Veniturile realizate de persoanele fizice din subscrierea si detinerea de titluri de stat nu se impoziteaza.Fondurile obtinute in cadrul acestor emisiuni vor fi utilizate pentru finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publice.Incepand din februarie 2019, Finantele au emis lunar titluri de stat pentru populatie in cadrul programului Tezaur, cu dobanzi cuprinse intre 3,5% pe an si 5% pe an.